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Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Современные гаджеты удобны для общения, но опасны массовым сбором информации, что может привести к тотальному «контролю из одной точки» над людьми, то есть пришествию Антихриста. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия».
По словам предстоятеля РПЦ, гаджеты могут собирать информацию о местонахождении владельца, его интересах, целях и опасениях. Возникает вопрос, в чьих руках окажется вся эта информация о миллиардах людей планеты.
«Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире, разговорами людей, в которых они выражают свои убеждения, строят какую-то стратегию жизни, я уже не говорю о каких-то планах в области экономики, политики и так далее», — предостерег патриарх Кирилл.
По его мнению, контроль из единого центра, одной точки — это предвестие Антихриста и апокалипсиса. Во главе всемирной паутины Антихрист будет контролировать весь человеческий род.
При этом глава церкви отметил, что РПЦ не выступает против научно-технического прогресса.
В комментариях в соцсетях пользователи пишут, что Россия во все времена была страной, которая противилась «контролю из одной точки» и играла роль противовеса ей.
Комментарии5
Общество , Патриарх Кирилл , РПЦ
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