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Из дома в Магнитогорске хотят сделать два здания 

News.ru + ещё 113 7 часов назад
Фото: Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков заявил, что по итогам обследований было решено разделить на две части дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд.
«По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», — сказал Волков.
Как ранее писал News.ru, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что ремонтные работы дома в Магнитогорске, в котором обрушился подъезд, должны быть проведены качественно, чтобы оценить его дальнейшую пригодность.
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Общество , Происшествия , Владимир Якушев , Дмитрий Волков , Магнитогорск
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