Из дома в Магнитогорске хотят сделать два здания

Фото: Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков заявил, что по итогам обследований было решено разделить на две части дом в Магнитогорске , где обрушился подъезд. «По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», — сказал Волков. Как ранее писал News.ru, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что ремонтные работы дома в Магнитогорске, в котором обрушился подъезд, должны быть проведены качественно, чтобы оценить его дальнейшую пригодность.