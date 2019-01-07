Британский миллионер, владелец компании MoneySupermarket Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей. Об этом сообщает таблоид The Sun.
У предпринимателя осталось три взрослых сына от первого брака, однако возникли проблемы с продолжением потомства с новой женой. Мейсон решился на медицинское обследование, в результате которого врачи обнаружили, что предприниматель с самого рождения бесплоден.
Мейсон подал иск к бывшей жене с требованием компенсации в размере 250 тысяч фунтов стерлингов (более 21 миллиона рублей. — Прим. ред.). Экс-супруга до сих пор отказывается называть имя биологического отца детей.
Из-за судебных разбирательств двое сыновей отказались общаться с миллионером, однако третий в свою очередь написал ему письмо с благодарностью, в котором пообещал, что обнаружившиеся факты не испортят их отношения.
"Я всегда буду с тобой. Ты навсегда останешься моим отцом", — написал он.
Ричард Мейсон является одним из основателей веб-сайта MoneySupermarket.com, специализирующейся на сравнении цен в супермаркетах. Состояние бизнесмена оценивается в примерно десять миллионов фунтов стерлингов (более 854 миллионов рублей — Прим. Ред.).