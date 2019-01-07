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«Бриллианты дочери Ельцина» поссорили Катю Винокурову и Божену Рынску 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналисты Екатерина Винокурова и Божена Рынска поспорили из-за бриллиантов дочери Бориса Ельцина, обсуждая документальный фильм Виталия Манского «Свидетели Путина».
Винокурова написала пост в Facebook, в котором описала свои впечатления от фильма, назвав его красивым пропагандистским кино.
Она вспомнила о своих ощущениях о жизни в 1990-е годы. Так, отметила она, теракты начались до 2000 года, и на улицах «правили бандиты».
Божена Рынска попросила экстренной помощи
По ее мнению, в фильме представлена довольно «пошлая версия новейшей истории», и не показано главное — так вышло, потому что «такие, как автор фильма, слишком презирают обывателей».
«Так выходило с каждым пошленьким банкетом «Логоваза». С каждым брюликом Юмашевой. С каждым нашим днем периода Ельцина мы боялись быть взорванными», — написала она.
Божена Рынска в комментариях написала, что серьги с бриллиантами — «полтора карата в каждое ухо» — стоят 15 тыс. долларов, и это «стандартный рядовой подарок» на день рождения от мужа.
«Вы в курсе, на какие деньги живет обычная семья в России? Дочь президента не может носить такое, точка», — ответила Винокурова.
«А вы в курсе, какая зарплата была у Юмашева до АП? Какая зарплата была у самого Ельцины? Полтора карата в ушах это мизерный смешной камушек. Неприлично не иметь в ушах ни одного карата и не уметь на глаз определить размер камня и его подлинность в вашем возрасте», — написала Рынска.
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Комментарии13
Общество , Виталий Манский , Борис Ельцин
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