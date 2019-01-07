«Бриллианты дочери Ельцина» поссорили Катю Винокурову и Божену Рынску

Винокурова написала пост в Facebook, в котором описала свои впечатления от фильма, назвав его красивым пропагандистским кино.

Она вспомнила о своих ощущениях о жизни в 1990-е годы. Так, отметила она, теракты начались до 2000 года, и на улицах «правили бандиты».

По ее мнению, в фильме представлена довольно «пошлая версия новейшей истории», и не показано главное — так вышло, потому что «такие, как автор фильма, слишком презирают обывателей».

«Так выходило с каждым пошленьким банкетом «Логоваза». С каждым брюликом Юмашевой. С каждым нашим днем периода Ельцина мы боялись быть взорванными», — написала она.

Божена Рынска в комментариях написала, что серьги с бриллиантами — «полтора карата в каждое ухо» — стоят 15 тыс. долларов, и это «стандартный рядовой подарок» на день рождения от мужа.

«Вы в курсе, на какие деньги живет обычная семья в России? Дочь президента не может носить такое, точка», — ответила Винокурова.