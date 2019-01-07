Путин выстрелил из пушки в Петербурге

Президент России Владимир Путин сегодня приехал в Петропавловскую крепость на народные гуляния и в полдень выстрелил из пушки вместе с почетным строителем, сообщает сайт Кремля.
В Петропавловке президент пообщался с суворовцами, посмотрел на ледовые скульптуры и народные гуляния.
В Петербурге давно существует традиция, по которой полуденный залп из пушки Петропавловки дают самые уважаемые горожане и гости города. Сегодня из пушки стрелял именинник — 85-летний почетный строитель России Владимир Бендет. Разумеется, он был не против совершить выстрел вместе с президентом. Путин поздравил строителя с Днем рождения и вручил памятный подарок.
Телеканал «Россия 24» опубликовал в Youtube видеозапись церемонии полуденного выстрела.
«Попали, Владимир Владимирович!», — пошутил юбиляр после залпа.
«Здесь не промахнешься!» — не растерялся Путин.
Накануне Владимир Путин присутствовал на службе в Спасо-Преображенском соборе Петербурга и посетил городской детский хоспис, где помогают тяжелобольным детям. Президент осмотрел помещения, пообщался с сотрудниками и пациентами, поздравил всех с Новым годом и Рождеством и вручил подарки. Главу государства сопровождали протоиерей Александр Ткаченко, инициатор создания хосписа, врио губернатора города Александр Беглов и глава минздрава Вероника Скворцова.