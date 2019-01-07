Путин выстрелил из пушки в Петербурге

Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

Президент России Владимир Путин сегодня приехал в Петропавловскую крепость на народные гуляния и в полдень выстрелил из пушки вместе с почетным строителем, сообщает сайт Кремля.

В Петропавловке президент пообщался с суворовцами, посмотрел на ледовые скульптуры и народные гуляния.

Петербурге давно существует традиция, по которой полуденный залп из пушки Петропавловки дают самые уважаемые горожане и гости города. Сегодня из пушки стрелял именинник — 85-летний почетный строитель России Владимир Бендет. Разумеется, он был не против совершить выстрел вместе с президентом. Путин поздравил строителя с Днем рождения и вручил памятный подарок.

Телеканал «Россия 24» опубликовал в Youtube видеозапись церемонии полуденного выстрела.

«Попали, Владимир Владимирович!», — пошутил юбиляр после залпа.

«Здесь не промахнешься!» — не растерялся Путин.