Путин выстрелил из пушки в Петербурге

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Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости 

Рамблер + ещё 22 1 час назад
Президент России Владимир Путин сегодня приехал в Петропавловскую крепость на народные гуляния и в полдень выстрелил из пушки вместе с почетным строителем, сообщает сайт Кремля.
В Петропавловке президент пообщался с суворовцами, посмотрел на ледовые скульптуры и народные гуляния.
В Петербурге давно существует традиция, по которой полуденный залп из пушки Петропавловки дают самые уважаемые горожане и гости города. Сегодня из пушки стрелял именинник — 85-летний почетный строитель России Владимир Бендет. Разумеется, он был не против совершить выстрел вместе с президентом. Путин поздравил строителя с Днем рождения и вручил памятный подарок.
Телеканал «Россия 24» опубликовал в Youtube видеозапись церемонии полуденного выстрела.
«Попали, Владимир Владимирович!», — пошутил юбиляр после залпа.
«Здесь не промахнешься!» — не растерялся Путин.
Накануне Владимир Путин присутствовал на службе в Спасо-Преображенском соборе Петербурга и посетил городской детский хоспис, где помогают тяжелобольным детям. Президент осмотрел помещения, пообщался с сотрудниками и пациентами, поздравил всех с Новым годом и Рождеством и вручил подарки. Главу государства сопровождали протоиерей Александр Ткаченко, инициатор создания хосписа, врио губернатора города Александр Беглов и глава минздрава Вероника Скворцова.
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Общество , Видео , Политика , Александр Беглов , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Александр Ткаченко , Минздрав РФ , Санкт-Петербург
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