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В России запретили «сухой алкоголь» 

РИА Новости + ещё 3 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В России вступили в силу поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя, которые вводят запрет на "порошкообразную спиртосодержащую продукцию".
В соответствии с изменениями незаконным является производство и оборот "пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе более 0,5% этилового спирта".
Как ранее поясняли в правительстве, одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что потребитель может менять дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья.
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