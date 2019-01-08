В России запретили «сухой алкоголь»

России вступили в силу поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя, которые вводят запрет на "порошкообразную спиртосодержащую продукцию".

В соответствии с изменениями незаконным является производство и оборот "пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе более 0,5% этилового спирта".

Как ранее поясняли в правительстве, одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что потребитель может менять дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья.