Патриарх Кирилл назвал «новую церковь» на Украине объединением раскольников

"Новая церковь" на Украине , созданная украинскими властями, является не чем иным, как объединением двух групп раскольников, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу "Россия 1".

"По мнению кукловодов и по мнению президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились", — объяснил патриарх.

В то же время Украинская православная церковь во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием как была, так и остается "благодатным, духовным организмом" в стране, подчеркнул он. Кроме того, патриарх назвал создание новой церковной структуры беспрецедентным вмешательством государственной власти в религиозные дела.

В воскресенье Константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.