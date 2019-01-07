Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Никого не спасли": Лондон уличили в большой лжи
"Никого не спасли": Лондон уличили в большой лжи

Патриарх Кирилл назвал «новую церковь» на Украине объединением раскольников 

РИА Новости + ещё 1 58 минут назад
"Новая церковь" на Украине, созданная украинскими властями, является не чем иным, как объединением двух групп раскольников, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу "Россия 1".
"По мнению кукловодов и по мнению президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились", — объяснил патриарх.
В то же время Украинская православная церковь во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием как была, так и остается "благодатным, духовным организмом" в стране, подчеркнул он. Кроме того, патриарх назвал создание новой церковной структуры беспрецедентным вмешательством государственной власти в религиозные дела.
Патриарх Варфоломей вручил томос Епифанию Думенко
В воскресенье Константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Последние новости
Американские сенаторы признали Украину "неуправляемой проблемой" Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Комментарии106
Общество , Патриарх Кирилл , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Корабль США устроил провокацию в Южно-Китайском море
Чрезвычайное положение: Трамп идет ва-банк351
Прояснилась судьба спасенного в Магнитогорске малыша12
Россия установила «слежку» за кораблем США114
Путин обратился к православным христианам214
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение