Владимир Путин поздравил с Рождеством православных христиан и отметил, что РПЦ и другие христианские конфессии играют позитивную роль в жизни страны, сообщает пресс-служба президента.
"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. С ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение. Искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний", — говорится в поздравлении главы государства.
Путин отметил важную роль церкви в жизни страны.
"С удовлетворением отмечу, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, позитивную роль в жизни нашей страны, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодежи. Многое делают для решения насущных социальных проблем, гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога. Такая плодотворная и в высшей степени востребованная работа заслуживает глубокой признательности и уважения", — отмечается в поздравлении.
Президент пожелал православным и всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия.