ФСИН пожаловалась на тоску и безнадегу в глазах сотрудников

Он отметил, что правозащитники отмечают моральный износ даже молодых сотрудников, и во ФСИН с этим согласны. «В их глазах такая тоска, такая безнадега», — подчеркнул Максименко.

Во ФСИН также отмечают рост случаев нападения осужденных на работников исправительной системы, что отчасти связывают с нежеланием сотрудников применять спецсредства защиты из-за повышенной бюрократизации таких инцидентов.

«Потом полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть», — сказал замглавы ведомства.

По мнению Максименко, подавленное состояние работников связано с ежедневным общением с преступниками, особенно с осужденными по тяжким и особо тяжким статьям, «социально неблагополучными, обозленными на жизнь и проецирующими свои чувства и эмоции на окружающих». Он также указал на небольшую зарплату работников.

Для борьбы с моральной усталостью сотрудников ФСИН наняло более трех тысяч психологов. На данный момент в исправительных учреждениях открыто более 1,1 тысячи кабинетов психологической помощи, где проводятся сотни тысяч обследований в год.

Ранее сообщалось, что в том же интервью Максименко объяснил избиение заключенных в колониях «отсутствием мозгов» у конкретных работников, а не дефектами системы.