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ФСИН пожаловалась на тоску и безнадегу в глазах сотрудников 

Lenta.ru + ещё 3 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) испытывают колоссальное психологическое давление из-за специфики своей работы, заявил заместитель главы ведомства Валерий Максименко в интервью «Интерфаксу».
Он отметил, что правозащитники отмечают моральный износ даже молодых сотрудников, и во ФСИН с этим согласны. «В их глазах такая тоска, такая безнадега», — подчеркнул Максименко.
Во ФСИН также отмечают рост случаев нападения осужденных на работников исправительной системы, что отчасти связывают с нежеланием сотрудников применять спецсредства защиты из-за повышенной бюрократизации таких инцидентов.
«Потом полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть», — сказал замглавы ведомства.
По мнению Максименко, подавленное состояние работников связано с ежедневным общением с преступниками, особенно с осужденными по тяжким и особо тяжким статьям, «социально неблагополучными, обозленными на жизнь и проецирующими свои чувства и эмоции на окружающих». Он также указал на небольшую зарплату работников.
Для борьбы с моральной усталостью сотрудников ФСИН наняло более трех тысяч психологов. На данный момент в исправительных учреждениях открыто более 1,1 тысячи кабинетов психологической помощи, где проводятся сотни тысяч обследований в год.
Ранее сообщалось, что в том же интервью Максименко объяснил избиение заключенных в колониях «отсутствием мозгов» у конкретных работников, а не дефектами системы.
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Общество , Валерий Максименко , ФСИН , Интерфакс
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