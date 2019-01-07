CBC (Канада): «Мы не те русские, что прежде». Как злоупотребляющая алкоголем нация стала трезвее

Германией. Сегодня Россия занимает 14 место в мире по употреблению алкоголя, что сопоставимо с Францией

Волонтер «Трезвой России» Эдуард Григорьев демонстрирует бутылку с водкой домашнего приготовления, предварительно смешанной с энергетиком, найденную во время вылазки активистов в московский магазин, продающий спиртные напитки во внеурочное время.

Когда-то Россия имела сомнительную репутацию одной из самых пьющих стран мира, но сегодня она все больше отдаляется от стереотипа; Эдуарду Григорьеву хочется думать, что это достижение — отчасти и его заслуга.

21-летний доброволец организации «Трезвая Россия» — самопровозглашенный борец против спиртного. С подросткового возраста Григорьев помогал полиции закрывать предприятия, которые нарушали все более строгие законы РФ о спиртном.

«Четыре года назад, когда мы только начинали, восемь из десяти московских магазинов продавали незаконный алкоголь. Сегодня, эта цифра снизилась до трех из десяти», рассказал Григорьев о своей группе активистов и их роли в деле передачи нарушителей в руки полиции.

Нелегальная продажа алкоголя включает в себя продажу самодельного дистиллированного спиртного или продажу законной продукции в незаконное время. Российское законодательство запрещает продажу алкоголя в ларьках и продуктовых магазинах после одиннадцати вечера.

Ограничение доступа стало частью широкого ряда мер, принятых российским правительством с 2005 года и направленных на снижение повсеместного злоупотребления алкоголем в стране.

В своем последнем докладе Всемирная организация здравоохранения признает, что усилия привели к значительному снижению показателей употребления.

Радикальные запреты

Методы группы включают в себя отправку добровольцев в магазины в ночное, нелегальное для продажи алкоголя время, и задержание сотрудников, которые продают выпивку.

Григорьев (слева) и еще один участник «Трезвой России» отчитываются московскому полицейскому о результатах своей операции под прикрытием.

Съемочная группа московского бюро CBC недавно сопровождала команду Григорьева, когда та посетила южные пригороды Москвы , и задокументировала несколько их операций по захвату.

«Мы занимаемся этим, потому что верим, что сможем сделать Россию более привлекательным местом для жизни, — пояснил Григорьев. — Речь идет о нашем будущем».

Григорьев отметил, что чем меньше магазинов продают нелегальный алкоголь, «тем лучше алкоголь будет в легальных магазинах, и тем меньше у людей будет проблем со здоровьем».

Продажа нелегально дистиллированных спиртных напитков в России является смертоносной угрозой для здоровья. В одном из наихудших случаев за последнее время 78 человек погибли в сибирском городе Иркутске в 2016 году после употребления испорченного самогона.

На прошлой неделе полиция опубликовала видео полицейской вылазки на завод недалеко от Москвы, в котором производилась нелегальная водка. В результате было изъято более 77 000 бутылок. Незадолго до этого арест на заводе в городе центральной России Нефтеюганске было изъято около 30 тысяч бутылок. Полиция утверждает, что выпив их, люди бы сильно заболели.

На одной из операций «Трезвой России», свидетелем которой стала команда CBC, владелец магазина продал несколько бутылок пива добровольцу после окончания временного периода для законной продажи алкоголя, то есть после 11 вечера. Затем, с нашими камерами, другие активисты вошли в магазин и столкнулись с сотрудником, который сразу же начал отрицать, что совершил что-то неправильное.

Затем команда Григорьева нашла несколько больших пластиковых бутылок за кассой, в которых содержалась смесь алкоголя и энергетического напитка.

«Это как Red Bull, но с алкоголем, — сказал он. — Такое запрещено».

Протрезвевшие

Двенадцать лет назад россияне употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, что поставило их на четвертое место в мировом рейтинге наиболее пьющих стран. Сейчас в России, средний показатель употребления на душу населения приближается к 10 литрам. (Для сравнения, Канада выпивает восемь литров на душу населения в год.)

Россия сейчас занимает 14-е место по употреблению алкоголя в мире, примерно также как Франция и Германия. Примечательно, что доля крепких спиртных напитков, таких как водка, в общей структуре потребления алкоголя в России существенно снизилась — на 31%.

«Употребление алкоголя значительно сократилось», — сообщил профессор московской Новой Экономической Школы Евгений Яковлев , где он отслеживает привычки употребления в России.

«Мы наблюдаем это повсеместно. Смертность от отравления алкоголем снизилась на 30 процентов» — сказал он. Яковлев отметил, что самоубийства, в которых алкоголь, как полагают, сыграл свою роль, за последние 12 лет сократились примерно на столько же.

«Во всех этих мерах мы видим прогресс», — сказал Яковлев.

Яковлев поддерживает агрессивные меры правительства по ограничению продажи алкоголя и по противодействию его употреблению, такие как повышение налогообложения.

Употребление алкоголя в общественных местах до сих пор распространено в России. (Михаил Метцель / Associated Press

Хотя налоги на алкоголь непопулярны с политической точки зрения, Всемирная организация здравоохранения отмечает, что автоматическое ежегодное повышение налогов на выпивку способствовало улучшению всеобщего состояния здоровья.

Ранее в этом месяце Министерство здравоохранения России объявило о разработке законопроекта, который может повысить возраст употребления алкоголя в стране с 18 до 21 года. Газета Moscow Times сослалась на опрос, который свидетельствует о широкой общественной поддержке повышения питьевого возраста.

Волонтеры оказывают неоценимую помощь в пропаганде ЗОЖ — ОП МосквыВыбор в пользу здоровья

Многие россияне делают выбор в пользу более здорового образа жизни в целом, что способствует значительному снижению употребления алкоголя.

В спортзале на востоке Москвы Юрий Сысоев и Алексей Форсенко зашли дальше, чем большинство россиян, в продвижении безалкогольного образа жизни, как в своем собственном выборе, так и со своим окружением.

«Если оглянуться назад, по сути, у меня был детский алкоголизм», — сказал Сысоев во время перерыва от спарринга с партнером по боксерскому рингу.

Сейчас актер и кинорежиссер в Москве, 31-летний Сысоев говорит, что 1990-е годы были трудным временем в России. В постсоветском экономическом и политическом хаосе, по его словам, для многих выпивка была способом ухода от реальности.

«Я был маленьким ребенком в театре, играл [роли] гномов и хоббитов, и меня втянули [в культуру пьянства]», — сказал Сысоев.

Около девяти лет назад прозрение о разрушительном влиянии алкоголя на его жизнь побудило его полностью отказаться от него, сказал он.

Форсенко, его 37-летний друг и деловой партнер, рассказал, что его история мало чем отличается, но ему понадобилось больше времени, чтобы прийти к тому же выводу. «Только пять лет назад, когда у меня появились собственные дети, я понял, что алкоголь не должен стать частью моей семьи».

Форсенко сказал, что его решение воздержаться от выпивки часто застает иностранцев врасплох. Но он сказал, что никто не должен удивляться.

«Мы не те русские, что прежде. Мы не употребляем алкоголь».

Двое сняли короткометражный фильм, который они показывают в российских школах. Они делятся своим опытом со школьниками в надежде отговорить подростков от повторения их ошибок.

В фильме под названием Изгой подросток идет через жилой комплекс, в то время как его друзья дразнят его из-за того, что он отказывается пить после школы. Вместо того, чтобы поддаться давлению сверстников, он не сходит с курса и делает здоровый выбор в пользу тщательной тренировки.

«Не хочу хвастаться, но мы первые в России снимаем такой фильм», — сказал Сысоев.

На недавнем показе, школьники засыпали Сысоева и Форсенко вопросами об их опыте с алкоголем и о его разрушительных последствиях.

«Мы должны бороться с этим, — сказал им Сысоев. — Не со знаменами и митингами, но вы должны сначала изменить себя, и тогда мир вокруг вас тоже изменится».

Хотя фильм был хорошо принят студентами, авторы поделились, что они также столкнулись с сопротивлением со стороны школьных администраторов, которые обеспокоены, что Изгой может представить Россию в плохом свете.

В то время как все больше россиян выбирают здоровый образ жизни, Сысоев посетовал, что все еще слишком много случаев, когда люди ходят по своим районам и видят то, что он называет «алкогольным апокалипсисом» — к примеру, пьяниц, спящих на скамейках или просто шатающихся вокруг.