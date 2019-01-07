Патриарх Кирилл обещал выйти на связь с космосом

Работающий на Международной космической станции (МКС) космонавт Олег Кононенко, в Рождество пообщается с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщили в Центре управления полётами (ЦУП).

«Сеанс связи планируется», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ожидается что глава РПЦ выйдет из своей резиденции на связь с космосом 7 января в 15.30−15.45 мск.

Общение космонавтов с патриархом стало устоявшейся традицией в последние годы.