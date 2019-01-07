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Патриарх Кирилл обещал выйти на связь с космосом 

News.ru 19 минут назад
Фото: globallookpress.com
Работающий на Международной космической станции (МКС) космонавт Олег Кононенко, в Рождество пообщается с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщили в Центре управления полётами (ЦУП).
«Сеанс связи планируется», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ожидается что глава РПЦ выйдет из своей резиденции на связь с космосом 7 января в 15.30−15.45 мск.
Общение космонавтов с патриархом стало устоявшейся традицией в последние годы.
Как писал News.ru, ранее патриарх Кирилл начал Рождественское богослужение в московском храме Христа Спасителя. Предстоятель РПЦ обратился по случаю праздника к верующим.
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Общество , Наука , Иисус Христос , Патриарх Кирилл , РПЦ , РИА Новости
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