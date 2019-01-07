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В Роструде напомнили, что россияне на этой неделе будут работать три дня 

ТАСС + ещё 3 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Три рабочих дня ожидают россиян на этой неделе после десятидневных новогодних каникул, напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда.
"Первая рабочая неделя 2019 года после десятидневных новогодних каникул будет трехдневной. Первый рабочий день выпадает на среду, 9 января", — сказали в ведомстве.
Следующие длинные выходные будут у россиян только в марте в связи с празднованием Международного женского дня.
Выходной день в честь Дня защитника Отечества, который приходится в этом году на субботу, был перенесен постановлением правительства на 10 мая.
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Общество , Социология , Роструд , ИТАР-ТАСС
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