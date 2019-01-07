Якутский участковый нашел 100 тысяч рублей и вернул их владельцу

Деньги уже вернули законному владельцу.

Якутске полицейский случайно нашел на улице 100 тысяч рублей и вернул их владельцу.

Старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального управления МВД России «Якутское» майор полиции Леонид Лебедев обнаружил перетянутые резинкой купюры, подобрал их и направился на поиски хозяина.

О находке он сообщил в дежурную часть, а также организации, находившиеся рядом с потерянными банкнотами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Вначале полицейский попытался найти владельца денег по камерам видеонаблюдения. Получив запись, Лебедев увидел, что пачку купюр выронил человек, выходивший из автомобиля, однако найти хозяина так и не удалось.

Только после того, как майор полиции сообщил об этом в социальных сетях, владелец суммы связался с Лебедевым. Мужчина не надеялся на чудо и очень обрадовался, что деньги не пропали. Майор полиции вернул ему найденные купюры.

Оказалось, что мужчина снял наличные в банкомате еще 29 декабря, однако пачка банкнот выпала у него из кармана, но узнал он об этом только поздно вечером дома. Черз несколько дней жена увидела в соцсетях объявление и сообщила супругу.

Майор полиции заявил, что у него не было мысли присваивать себе найденные средства.

«Уверен, что на моем месте каждый поступил бы также, берегите себя и своих близких», — отметил Лебедев.

В МВД он служит с 2000 года. В карьере Лебедева это не первый поступок, которые характеризует его, как полицейского с большой буквы. Два года назад он нашел владельца кошелька, в котором был студенческий билет и несколько тысяч рублей.