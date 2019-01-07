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Якутский участковый нашел 100 тысяч рублей и вернул их владельцу 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: Якутия МВД РФ
Деньги уже вернули законному владельцу.
В Якутске полицейский случайно нашел на улице 100 тысяч рублей и вернул их владельцу.
Старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального управления МВД России «Якутское» майор полиции Леонид Лебедев обнаружил перетянутые резинкой купюры, подобрал их и направился на поиски хозяина.
О находке он сообщил в дежурную часть, а также организации, находившиеся рядом с потерянными банкнотами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Вначале полицейский попытался найти владельца денег по камерам видеонаблюдения. Получив запись, Лебедев увидел, что пачку купюр выронил человек, выходивший из автомобиля, однако найти хозяина так и не удалось.
Только после того, как майор полиции сообщил об этом в социальных сетях, владелец суммы связался с Лебедевым. Мужчина не надеялся на чудо и очень обрадовался, что деньги не пропали. Майор полиции вернул ему найденные купюры.
Оказалось, что мужчина снял наличные в банкомате еще 29 декабря, однако пачка банкнот выпала у него из кармана, но узнал он об этом только поздно вечером дома. Черз несколько дней жена увидела в соцсетях объявление и сообщила супругу.
Майор полиции заявил, что у него не было мысли присваивать себе найденные средства.
«Уверен, что на моем месте каждый поступил бы также, берегите себя и своих близких», — отметил Лебедев.
В МВД он служит с 2000 года. В карьере Лебедева это не первый поступок, которые характеризует его, как полицейского с большой буквы. Два года назад он нашел владельца кошелька, в котором был студенческий билет и несколько тысяч рублей.
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Общество , Леонид Лебедев , МВД , Якутск
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