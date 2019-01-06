Выигравшие миллиард в лотерею россияне притихли

Россияне, выигравшие по 500 млн рублей в лотерее «Русское лото», до сих пор не явились за деньгами и не выходят на связь. Организаторы считают, что удачливые граждане или еще не знают о выигрыше, или находятся в шоке, сообщает пресс-служба «Столото».

«Победители выходят на связь в течение недели, иногда двух… Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее», — отметила Варвара Басанович, операционный директор компании по маркетингу.

Также она не исключает, что счастливчики могли забыть проверить билеты под Новый год или уехали на праздничные каникулы.

Отметим, что информационный ажиотаж по поводу новоиспеченных мультимиллионеров был настолько мощен, что пропустить новость о выигрыше, находясь в местах, близких к цивилизации, было бы довольно затруднительно.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга и Свердловской области выиграли в лотерею по 500 млн рублей. Они купили билеты ценой в 150 рублей и стали победителями новогоднего тиража лотереи «Русское лото».