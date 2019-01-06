Выбранного при участии Константинополя предстоятеля "новой церкви" на Украине "митрополита" Епифания до сих пор не поздравил никто из глав поместных церквей, и это очень показательно, заявил в воскресенье председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее в поддержку канонической Украинской православной церкви и с осуждением действий Константинопольского патриархата на Украине выступили Сербская и Польская православные церкви.
"Многие говорят: а вот почему другие (Церкви — ред.) не высказываются? Но другие не высказываются и в поддержку Константинополя. И это тоже немаловажный факт. Потому что если бы была поддержка, высказались бы. Приведу простой пример: этого новоявленного предстоятеля так называемой "украинской единой церкви" Епифания — его ведь никто не поздравил из глав поместных церквей. А церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает", — сказал Легойда в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что когда в свое время митрополита Киевского Онуфрия выбрали главой Украинской православной церкви, то "его на следующий день все поздравили". "Очень показательно", — заключил глава синодального отдела.
В Киеве 15 декабря 2018 по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. В начале января Константинопольский патриарх подписал томос об автокефалии "новой церкви" Украины. В РПЦ назвали день подписания томоса трагическим в истории вселенского православия.