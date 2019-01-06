РПЦ: главу «новой церкви» до сих пор не поздравил ни один предстоятель

Выбранного при участии Константинополя предстоятеля "новой церкви" на Украине "митрополита" Епифания до сих пор не поздравил никто из глав поместных церквей, и это очень показательно, заявил в воскресенье председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Варфоломей вручил Епифанию томос об автокефалии «новой церкви» Украины Ранее в поддержку канонической Украинской православной церкви и с осуждением действий Константинопольского патриархата на Украине выступили Сербская и Польская православные церкви. "Многие говорят: а вот почему другие (Церкви — ред.) не высказываются? Но другие не высказываются и в поддержку Константинополя. И это тоже немаловажный факт. Потому что если бы была поддержка, высказались бы. Приведу простой пример: этого новоявленного предстоятеля так называемой "украинской единой церкви" Епифания — его ведь никто не поздравил из глав поместных церквей. А церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает", — сказал Легойда в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что когда в свое время митрополита Киевского Онуфрия выбрали главой Украинской православной церкви, то "его на следующий день все поздравили". "Очень показательно", — заключил глава синодального отдела. В Киеве 15 декабря 2018 по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. В начале января Константинопольский патриарх подписал томос об автокефалии "новой церкви" Украины. В РПЦ назвали день подписания томоса трагическим в истории вселенского православия.