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Раздача бесплатных конфет в Курске переросла в давку 

News.ru + ещё 4 52 минуты назад
Фото: vk.com
Курское отделение политической партии «ЛДПР» устроило бесплатную раздачу сладких подарков. Мероприятие проходило дважды и оба раза оно заканчивалось давкой.
Конфеты жителям города выдавали 3 и 5 января, сообщает «360». Гости боялись, что на них не хватит презента и начинали топиться возле представителей политической организации.
В интернете опубликовано видео произошедшего инцидента. На нём запечатлена мать, которая выкрикивает просьбу к толпе выпустить её ребёнка.
Глава регионального отделения партии опроверг тот факт, что на празднике была давка. По его словам, люди свободно могли забрать свои подарки.
«Большинство людей пришли на праздник и участвовали в конкурсах, а потом не толкаясь получили подарки. А некоторым праздник не нужен, для них интереснее потолкаться. Вот они и полезли вперёд, покричали, потолкались, а потом еще три раза пролезли. У каждого свои развлечения», — заявил он.
В первый день на гуляния пришло около 600 человек, а во второй — более 800. Данных о пострадавших нет.
Ранее News.ru писал, что во время давки на концерте в Италии погибли шесть человек, а пострадали 120 после того как неизвестный распылил «едкий спрей», спровоцировав панику на выходе из заведения.
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Комментарии65
Общество , Происшествия , ЛДПР , Курск
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