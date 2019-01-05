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Правительство выделило деньги пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. Об этом Медведев сообщил в Twitter.
«На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 миллионов рублей», — написал Медведев. Сам документ опубликован на сайте кабинета министров.
Членам семей погибших будет выплачено единовременное пособие в размере 1 миллион рублей на каждого погибшего. Граждане, получившие в результате инцидента вред здоровью, получат единовременное пособие в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека будет оказана гражданам, условия жизнедеятельности которых были нарушены в результате обрушения.
Кроме того, правительству Челябинской области было поручено представить в МЧС России согласованные с Министерством здравоохранения и МИД списки погибших и пострадавших граждан. За счет государства будут оплачены услуги на погребение, говорится в распоряжении.
3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского сообщила, что региональные власти окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске. По 1 миллиону рублей получат члены семей погибших в результате обрушения, 400 тысяч рублей будут направлены гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью, 200 тысяч рублей — получившим легкий вред здоровью. Кроме того, пострадавшие получат от 300 до 500 тысяч рублей на семью за утрату имущества, а также 31,5 тысячи рублей на организацию похорон. Кроме того, деньги пострадавшим выделит Магнитогорский металлургический комбинат.
Взрыв и обрушение одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске произошли утром 31 декабря. Поисково-спасательная операция была завершена к утру 4 января, из-под завалов достали тела 39 человек. Все они были опознаны. Основной версией произошедшего называется взрыв бытового газа, версию теракта следствие неоднократно отвергало.
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Общество , Дмитрий Медведев , Борис Дубровский , Минздрав РФ , МИД , Магнитогорский металлургический комбинат , МЧС , Магнитогорск
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