Эксперимент над Россией: зачем с нянь возьмут налог

С 2019 года государство запускает эксперимент, который многие восприняли в штыки, — няням, горничным, репетиторам и прочим самозанятым нужно зарегистрироваться и платить налог. Пока только в четырех регионах. В чем плюсы для государства — понятно, а вот для граждан на бытовом уровне — пока нет.

С 2019 года на 10 лет в четырех регионах вводится специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Режим рассчитан на тех, кто в индивидуальном порядке занят мелким бизнесом: производством продукции или сервисом, либо сдает жилье, — и не оформил деятельность как предприятие или ИП, работает без регистрации и в массе своей не сдает налоговые декларации. Такие фрилансеры могут выбрать специальный режим — уплату налога на профессиональный доход. Они будут платить от 4% до 6% со своих доходов в зависимости от того, кто является их клиентами — физические лица или бизнес.

Печете кексы на заказ? Делаете переводы с английского? Сдаете бабушкину квартиру? Присматриваете за чужими детьми? Вам сюда.

Почему же эти нововведения рассматриваются властями как преимущества, ведь вместо нулевого налога граждане будут отдавать до 6% доходов в бюджет? Потому что вне рамок нового режима ставка налога была и будет 13%, и именно в такой сумме налогоплательщики считаются неплательщиками.

Новый закон вызвал бурные дебаты и в обществе, и в профессиональной среде: выгодно ли это для фрилансеров, стоит ли регистрироваться, потеряет бюджет в доходах или получит прибавление?

Основные минусы, которые озвучивает сообщество налогоплательщиков, сводятся к одному главному: нет доверия к государству.

Обманут, как обычно, доверчивых граждан, которые выйдут из тени, зарегистрируются, а им потом налог с 4% до 13% поднимут, как всем, а то и вообще всем поднимут, вернут прогрессивную шкалу.

А обратно уже не спрятаться, сам сдался в руки налоговых органов , внимание привлек и теперь уже не отвертеться будет, какой бы налог не прописали в законодательстве. А еще за страховыми взносами придут в социальные фонды, а это совсем непосильная нагрузка на семейные предприятия.

И зачем государству эти налоговые крохи? Ведь условием применения режима является максимальный доход 2,4 млн руб. в год, иначе надо переходить на общую налоговую ставку или на УСН (упрощенную систему налогообложения) и тогда регистрироваться как ИП. В российской экономике, где основные поступления обеспечивают нефтегазовые предприятия, поступления от мелкого бизнеса индивидуалов будут совершенно незаметны.

Тогда вопрос: действительно, зачем это нужно государству? А затем, что в государстве, где заметная страта граждан — более 20% всех занятых россиян (во II квартале этого года в неформальном секторе трудилось больше 14,6 млн человек, следует из данных Росстата ) — очевидным образом остается в тени, за рамками правового поля, не участвует в легальных налоговых отношениях и не несет посильную налоговую нагрузку,

налоговая система не может рассматриваться как окончательно сформированная, а деятельность налоговой службы — как эффективная.

Продолжать игнорировать сегодняшнюю ситуацию, когда налогоплательщики не выполняют налоговые обязательства, означает, с одной стороны, расписываться в собственном бессилии на их счет, либо в недостатке интереса к тому, чтобы ввести их в границы законопослушного поведения, а с другой — оставлять их априори под угрозой санкций за налоговые нарушения.

Таким образом, государство предлагает компромисс. В качестве гарантий стабильности режима обещают 10-летнюю заморозку предложенных ставок и правил исчисления налога, освобождение от страховых взносов. По идее, при таких установленных в законе гарантиях даже последующее изменение закона не будет ухудшать положение лиц, подавших заявление о переходе на новый режим: в течение десяти лет будут применяться правила, действующие на дату начала его применения.

Ошибочно считать, что все средства, проходящие через счета смельчаков, решившихся на регистрацию, будут автоматически облагаться спецналогом. Под действие налога не попадают доходы от бытовых операций, продажи домашнего имущества, недвижимости, машин, доходы от финансовых операций, заработная плата, некоторые другие — к этим доходам применяются общие правила налогообложения.

Поступающие средства, не являющиеся доходом от профессиональной деятельности, такие как займы, подарки, обычные расчеты между физлицами, налогами в принципе не облагаются.

Давайте посчитаем, в какую максимальную сумму обойдется налогоплательщику статус добросовестного при новом режиме.

Возьмём 2,4 млн руб., установленные законом в качестве верхнего лимита. Это доход 200 тыс. руб. в месяц, и самую высокую ставку налога 6%. Получаем 144 тыс. руб. налога в год, то есть 12 тыс. руб. в месяц.

Какую выгоду получает налогоплательщик за эти, вполне ощутимые затраты? В практическом, бытовом ключе — возможность декларировать доход и предъявлять подтвержденную сумму при обращении в банк, например, за ипотекой, при выездах за границу и получении виз, при подтверждении возможности быть опекуном и т.д. Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда надо подтвердить доход и возникает вопрос, какими документами это можно сделать. Немаловажный бонус для фрилансеров — возможность обслуживать легальный бизнес, заключая договоры и выписывая чеки. Такой контрагент становится для «белого» бизнеса более привлекательным и конкурентоспособным.

Но есть и человеческая сторона. Конечно, уплата налогов дает и свободу не бояться доноса, заключать сделки без опасения, что контрагент, или сосед, или конкурент отправит сообщение в налоговую, и регистрировать эти сделки без угрозы проверок, допросов, штрафов.

В отношении тех, кто не воспользуется законом, руки у доносчиков и конкурентов остаются развязанными.

А в более широком смысле, почему надо платить налоги государству, в котором живешь? Здесь приводится следующий наиболее частый аргумент, вытекающий из недоверия к государству, — мы не видим, куда идут наши налоги. Или видим, и нам не нравится то, что мы видим. Государственная машина работает неэффективно, бюджетные средства расходуются на спорные внутри— и внешнеполитические проекты, повсеместна коррупция, кумовство, не забываем про замену асфальта, иногда не один раз в год.

Нужно ли поддерживать финансирование всех этих пороков политической системы и регионального хозяйствования? Нужно ли отдавать свои кровные в чужие карманы без адекватной отдачи и спокойной уверенности, что каждый переданный рубль будет бережно учтен и направлен на благое и нужное дело государственного устройства?

Вопрос справедливости налогообложения и эффективности бюджетной системы определенно не решается законом о налоге на профессиональный доход и не исчерпывается им. Однако граждане, уплачивающие налог с трудовых и предпринимательских доходов, могут ставить этот вопрос перед государством, перед обществом, требуя справедливости.