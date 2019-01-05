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Магнитогорцы попросили выделить пострадавшим при ЧП новые квартиры 

Рамблер 18 часов назад
Жильцы пострадавшего дома в Магнитогорске написали петицию. Они просят пересмотреть решение местных властей, снести здание и выделить новые квартиры всем обитателям многоэтажки.
Ранее власти сообщили, что не будут выделять новое жилье людям, живущим в подъездах, не пострадавших от взрыва. Новоселами станут только те, кто жил в 6-8 парадных.
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Однако магнитогорцы с таким решением не согласны.
«От взрыва пострадали не только подъезды 6-8, но также и в других подъездах жильцы обнаружили трещины на стыках плит и следы деформации балконов. В данный момент в дом вернулись единицы семей, кому некуда больше идти, остальные ютятся у родственников и друзей. Всем страшно возвращаться в пострадавший дом», — пишет автор петиции Алексей Соколов.
По его словам, у людей случился психологический слом. Жильцы не могут долго находиться в квартирах, где испытали страшные минуты.
«Вероятно уже никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах. Где в непосредственной близости погибли под завалами на морозе в мучениях десятки человек, для многих близко знакомых», — отмечает Соколов.
Магнитогорец говорит, что выражает мнение всех жильцов дома №164 на проспекте Карла Маркса.
Кроме того, в комментариях к петиции жильцы пострадавшего дома пишут, что не смогут продать свои квартиры, чтобы приобрести более просторную квартиру.
«Как молодая семья мы теперь не сможем расшириться так как эту квартиру после случившегося не купят, никто не захочет теперь жить в таком доме», — пишет Ольга Гущенская.
Один из подъездов десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске обрушился после взрыва утром 31 декабря. Предварительная версия — утечка бытового газа. Погибли 39 человек.
На сегодня жильцам дома выплачено более 27 млн рублей. Это 43% от общей суммы. На расчетный счет помощи пострадавшим поступил 21 млн рублей.
Комментарии1146
Общество , Видео , Алексей Соколов , Магнитогорск
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