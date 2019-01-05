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В роддоме в Ингушетии младенцу заклеили рот пластырем 

Ридус + ещё 3 1 час назад
Фото: pixabay.com
В Сети горячо обсуждают видео с новорожденным, которому закрыли рот пустышкой, а сверху прилепили лейкопластырь.
Эту страшную картину запечатлела пациентка перинатального центра в Ингушетии.
Автор ролика утверждает, что ребенок находится в палате интенсивной терапии, которая никак не обогревается.
«Соска прикреплена лейкопластырем, притом, что у мальчика проблемы с легкими», — написала она в комментарии к видео, добавив, что происходит это в ночное дежурство в 23:00.
У пользователей интернета эти жуткие кадры не вызвали ничего, кроме возмущения и осуждения.
«У меня даже слов нет, но мне до слез больно и плохо, у меня душа на части разрывается», — написал один из них. «Как так можно? Что же вы за врачи то такие? Нелюди!», — вторил ему другой.
Правда, одна из подписчиц резонно заметила, «почему человек, который снимает, стоит и смотри на это все?».
«Любой здравомыслящий человек, видя такую картину, кинется помочь ребенку», — добавила она.
Ранее сообщалось, что няне детсада в городе Березники Пермского края не понравилось, что 5-летний мальчик громко разговаривал, и поэтому она заклеила ему рот скотчем.
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Комментарии9
Общество , Происшествия , Республика Ингушетия
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