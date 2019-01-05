Жители магнитогорской десятиэтажки рассказали о страхе после ЧП

Ura.ru. Жители магнитогорской десятиэтажки, пострадавшей от взрыва, говорят, что им страшно оставаться в уцелевших подъездах. Часть жильцов начала забирать вещи из квартир, передает издание

«Нам говорят, что жить можно, но нам страшно!», — заявили жильцы отдаленных от места взрыва подъездов

Между тем, обитателям 8 подъезда, соседнего с обрушившимся, разрешили забрать вещи из квартир. Люди выносят мебель, бытовую технику, одежду. Некоторым помогают пожарные. Иногда приходится задействовать спецтехнику.

Сам подъезд демонтируют, жить в нем опасно.

По данным местных властей, на сегодня пострадавшим выплачено более 27 млн рублей. Это 43% от общей суммы. Кроме того, пострадавшим всем миром собрали 21 млн рублей.

Один из подъездов десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164 обрушился после взрыва утром 31декабря. Предварительная версия — утечка бытового газа. Погибли 39 человек.