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Жители магнитогорской десятиэтажки рассказали о страхе после ЧП 

Рамблер 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители магнитогорской десятиэтажки, пострадавшей от взрыва, говорят, что им страшно оставаться в уцелевших подъездах. Часть жильцов начала забирать вещи из квартир, передает издание Ura.ru.
Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
«Нам говорят, что жить можно, но нам страшно!», — заявили жильцы отдаленных от места взрыва подъездов
Между тем, обитателям 8 подъезда, соседнего с обрушившимся, разрешили забрать вещи из квартир. Люди выносят мебель, бытовую технику, одежду. Некоторым помогают пожарные. Иногда приходится задействовать спецтехнику.
Сам подъезд демонтируют, жить в нем опасно.
По данным местных властей, на сегодня пострадавшим выплачено более 27 млн рублей. Это 43% от общей суммы. Кроме того, пострадавшим всем миром собрали 21 млн рублей.
Один из подъездов десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164 обрушился после взрыва утром 31декабря. Предварительная версия — утечка бытового газа. Погибли 39 человек.
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Общество , Происшествия , РИА Ura.ru
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