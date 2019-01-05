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В РПЦ заявили, что патриарх Варфоломей окончательно оторвал себя от мирового православия 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Подписание томоса для раскольников на Украине окончательно оторвало Константинопольский патриархат от мирового православия, сказал ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков.
Патриарх Варфоломей подписал томос для украинской церкви
"Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол", — сказал он, комментируя подписанный в субботу Константинопольским патриархом Варфоломеем томос для новой украинской церковной структуры — так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Общество , Украина , Александр Волков , РПЦ , ИТАР-ТАСС
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