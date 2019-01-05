Подписание томоса для раскольников на Украине окончательно оторвало Константинопольский патриархат от мирового православия, сказал ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков.
"Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол", — сказал он, комментируя подписанный в субботу Константинопольским патриархом Варфоломеем томос для новой украинской церковной структуры — так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).