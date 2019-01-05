Роспотребнадзор предложил защитить геном россиян на уровне закона

Роспотребнадзор подготовил законопроект, который предусматривает защиту информации о человеке, полученной из его биоматериала. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Авторы предлагают внести поправки в законы "О персональных данных" и "Защите прав потребителей", дополнив слова "физиологические, биологические" словом "генетические". Эти меры, как они поясняют, должны защитить граждан от неконтролируемого распространения сведений личного характера.

О том, что правительство рассматривает вопрос приравнивание генома к персональным данным, стало известно осенью. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с развитием технологий расшифровывать геном все легче. Таким образом, можно получить информацию о состоянии здоровья человека, его аллергических реакциях, степени чувствительности к различным препаратам, а также другим характеристикам.

Попова подчеркнула, что многие страны уже внесли в свое законодательство подобные изменения. Например, в Германии человек должен подписать договор, если его биологический материал отбирают для тех или иных исследований.