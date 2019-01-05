Россиянин победил в «ледяном» марафоне

Житель Амгинского района Якутии Илья Пестерев преодолел несколько десятков километров в лютый мороз. Соревнования стартовали на полюсе холода — в городе Оймяконе, сообщила заместитель руководителя общественной организации «Полюс холода — Оймякон» Сардана Сыромятникова.

Россиянин пробежал 38 километров за три часа 53 минуты и стал победителем состязаний. Столбик термометра показывал от 52 до 49 градусов мороза по Цельсию, пишет РИА Новости

Любители бежали 5 километров, стайеры замахнулись на расстояния от 10 км и более. За происходящим наблюдали туристы из Австрии, Японии, Таиланда и Индии, прилетевшие в морозный край по новогодним путёвкам.