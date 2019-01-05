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Россиянин победил в «ледяном» марафоне 

News.ru + ещё 2 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель Амгинского района Якутии Илья Пестерев преодолел несколько десятков километров в лютый мороз. Соревнования стартовали на полюсе холода — в городе Оймяконе, сообщила заместитель руководителя общественной организации «Полюс холода — Оймякон» Сардана Сыромятникова.
Россиянин пробежал 38 километров за три часа 53 минуты и стал победителем состязаний. Столбик термометра показывал от 52 до 49 градусов мороза по Цельсию, пишет РИА Новости.
Любители бежали 5 километров, стайеры замахнулись на расстояния от 10 км и более. За происходящим наблюдали туристы из Австрии, Японии, Таиланда и Индии, прилетевшие в морозный край по новогодним путёвкам.
Ранее News.ru сообщал об исполнении главой Якутии мечты детей-инвалидов. Айсен Николаев двух учеников коррекционной школы-интерната отправил на Кремлёвскую ёлку в Москве.
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