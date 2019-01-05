Россиян предупредили об опасности поездок за рубеж из-за США

По словам замминистра, американские власти продолжают «охоту» на российских граждан, поэтому МИД призывает соотечественников взвешивать последствия поездок за рубеж, поскольку «безопасных мест, по сути дела, нет, гарантий нет».

Россияне задерживаются в третьих странах по запросам США и выдаются Вашингтону.

«Поэтому здесь необходимо проявлять осторожность», — отметил Рябков.

Он добавил, что российские дипломаты запросили консульский доступ к Дмитрию Макаренко , задержанному на острове Сайпан по запросу ФБР . Американская сторона, нарушив консульскую конвенцию, не уведомила Москву о задержании российского гражданина, подчеркнул Рябков.

5 января стало известно, что на Северных Марианских Островах, ассоциированной с США территории, еще 29 декабря был арестован 72-летний россиянин Дмитрий Макаренко, которого обвиняют в сговоре с целью незаконных поставок в Россию товаров военного назначения. Его называют сообщником гражданина США Владимира Невидомого, который в июне был приговорен к двум годам и двум месяцам тюрьмы. 31 декабря суд постановил отправить Макаренко во Флориду.