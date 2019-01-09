Организаторы исторической выставки прокомментировали заклеенные даты терактов

Администрация мультимедийного парка « Россия — моя история» на ВДНХ проведет расследование по факту обнаружения одним из посетителей стенда с заклеенными надписями о терактах, передает ТАСС

«Он (стенд. — прим. «Ленты.ру») не является частью экспозиции и размещается в зоне, близкой к гардеробу и складским помещениям», — отметили пресс-службе проекта и добавили, что в руководстве парка не знают, «каким образом такое могло произойти», так как темы трагических событий в экспозициях не умалчиваются.

Ранее один из посетителей проекта — Алексей Шиврин — заметил, что на таблице наиболее важных событий от призвания князя Рюрика до президентства Владимира Путина заклеены четыре надписи, относящиеся к 2000-м годам. Об этом он 7 января написал на своей странице в соцсетях и предложил подписчикам угадать эти события.

В частности, заклеены были даты захвата заложников в театре на Дубровке и в школе города Беслан, а также информация о гибели подводной лодки Курск и войне с Грузией.