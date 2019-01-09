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Переотдыхавший Соловьев обругал зрителей
Переотдыхавший Соловьев обругал зрителей

Организаторы исторической выставки прокомментировали заклеенные даты терактов 

Lenta.ru + ещё 22 31 минуту назад
Фото: пресс-служба ВДНХ
Администрация мультимедийного парка «Россия — моя история» на ВДНХ проведет расследование по факту обнаружения одним из посетителей стенда с заклеенными надписями о терактах, передает ТАСС.
«Он (стенд. — прим. «Ленты.ру») не является частью экспозиции и размещается в зоне, близкой к гардеробу и складским помещениям», — отметили пресс-службе проекта и добавили, что в руководстве парка не знают, «каким образом такое могло произойти», так как темы трагических событий в экспозициях не умалчиваются.
Ранее один из посетителей проекта — Алексей Шиврин — заметил, что на таблице наиболее важных событий от призвания князя Рюрика до президентства Владимира Путина заклеены четыре надписи, относящиеся к 2000-м годам. Об этом он 7 января написал на своей странице в соцсетях и предложил подписчикам угадать эти события.
В частности, заклеены были даты захвата заложников в театре на Дубровке и в школе города Беслан, а также информация о гибели подводной лодки Курск и войне с Грузией.
Проект «Россия — моя история» начался с выставки «Романовы», созданной по инициативе совета по культуре РПЦ и представленной в ноябре 2013 года в столичном Манеже. В 2015 году на ее основе на ВДНХ открылась постоянная экспозиция, которая охватила исторический период с древнейших времен до наших дней. В 2017 году в разных регионах страны было открыто 15 аналогичных исторических парков.
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Общество , Владимир Путин , РПЦ , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС
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