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Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге 

Вести.Ru + ещё 9 53 минуты назад
Фото: Павел Каравашкин/Интерпресс/ТАСС
В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин. Он умер на 77-м году жизни.
Сообщивший об этом филолог и писатель Андрей Аствацатуров вспоминает о Борисе Валентиновиче Аверине как о замечательном ученом, блестящем лекторе, отличном специалисте по Серебряному веку и добром, сердечном человеке.
"Профессионализм, ясность ума, интеллигентность — все эти качества были органичны его яркой личности, идеально сочетались с добротой и внутренней силой", — приводит слова Аствацатурова РИА Новости.
Борис Аверин был профессором кафедры истории русской литературы филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, исследователем творчества Владимира Набокова, а также истории Петергофа. Он преподавал тогда еще в Ленинградском государственном университете с 1974 года.
В 1981 году Аверину не дали защитить докторскую диссертацию из-за отказа цитировать Владимира Ильича Ленина. Однако в 1999 году ученый все-таки защитил докторскую на тему "Романы В. В. Набокова в контексте русской автобиографической прозы и поэзии".
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Комментарии
Общество , Андрей Аствацатуров , Борис Аверин , Владимир Набоков , РИА Новости , Санкт-Петербург
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