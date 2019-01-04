Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин . Он умер на 77-м году жизни.

Сообщивший об этом филолог и писатель Андрей Аствацатуров вспоминает о Борисе Валентиновиче Аверине как о замечательном ученом, блестящем лекторе, отличном специалисте по Серебряному веку и добром, сердечном человеке.

"Профессионализм, ясность ума, интеллигентность — все эти качества были органичны его яркой личности, идеально сочетались с добротой и внутренней силой", — приводит слова Аствацатурова РИА Новости.

Борис Аверин был профессором кафедры истории русской литературы филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, исследователем творчества Владимира Набокова , а также истории Петергофа. Он преподавал тогда еще в Ленинградском государственном университете с 1974 года.

В 1981 году Аверину не дали защитить докторскую диссертацию из-за отказа цитировать Владимира Ильича Ленина. Однако в 1999 году ученый все-таки защитил докторскую на тему "Романы В. В. Набокова в контексте русской автобиографической прозы и поэзии".