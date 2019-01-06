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Мэр Магнитогорска назвал косметическими трещины в пережившем взрыв доме 

Lenta.ru + ещё 43 44 минуты назад
Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что специалисты обследовали весь дом, где 31 декабря взорвался газ, передает РИА Новости. Найденные в здании трещины, по его словам, носят косметический характер.
«То есть это штукатурка, замазка вывалилась откуда-то. Такого плана. Конструктивные, несущие элементы повреждений не имеют», — сказал градоначальник, заверив, что за три дня эти трещины не изменились.
Он отметил, что специалисты осматривают трещины в каждой квартире и каждом подъезде.
Магнитогорцы попросили выделить новые квартиры
Помимо этого, Бердников сообщил, что жильцы не поддержали идею о переводе дома на электрические плиты, хотя власти были готовы предоставить такую возможность. В связи с этим в дом в ближайшее время будет снова подан газ, мэр утверждает, что это не несет никакой опасности, так как аналогичное топливо подается во все остальные дома Магнитогорска.
5 января глава города заявлял, что специалисты снова проверят пострадавший после взрыва дом на предмет того, можно ли в нем жить. Вопрос касается жильцов подъездов с первого по шестой и с девятого по 12-й. Седьмой и восьмой обрушились и будут снесены до конца.
Президент России Владимир Путин, приезжавший в Магнитогорск 31 декабря, заявлял, что «это не тот случай, где надо экономить» при расселении граждан.
При частичном обрушении десятиэтажного дома в Магнитогорске погибли 39 человек, их личности установлены. Спасательная операция завершилась 3 января. Основной версией называется взрыв бытового газа, версию теракта следствие неоднократно отвергало.
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Общество , Видео , Сергей Бердников , Владимир Путин , РИА Новости , Магнитогорск
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