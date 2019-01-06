Мэр Магнитогорска назвал косметическими трещины в пережившем взрыв доме

«То есть это штукатурка, замазка вывалилась откуда-то. Такого плана. Конструктивные, несущие элементы повреждений не имеют», — сказал градоначальник, заверив, что за три дня эти трещины не изменились.

Он отметил, что специалисты осматривают трещины в каждой квартире и каждом подъезде.

Помимо этого, Бердников сообщил, что жильцы не поддержали идею о переводе дома на электрические плиты, хотя власти были готовы предоставить такую возможность. В связи с этим в дом в ближайшее время будет снова подан газ, мэр утверждает, что это не несет никакой опасности, так как аналогичное топливо подается во все остальные дома Магнитогорска.

5 января глава города заявлял, что специалисты снова проверят пострадавший после взрыва дом на предмет того, можно ли в нем жить. Вопрос касается жильцов подъездов с первого по шестой и с девятого по 12-й. Седьмой и восьмой обрушились и будут снесены до конца.

Президент России Владимир Путин , приезжавший в Магнитогорск 31 декабря, заявлял, что «это не тот случай, где надо экономить» при расселении граждан.

При частичном обрушении десятиэтажного дома в Магнитогорске погибли 39 человек, их личности установлены. Спасательная операция завершилась 3 января. Основной версией называется взрыв бытового газа, версию теракта следствие неоднократно отвергало.