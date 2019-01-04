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Главного борца с экстремизмом в России уволили 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: МВД РФ
Прошение об отставке главы антиэкстремистского управления МВД Тимура Валиулина подписано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Указом президента глава главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин освобожден от занимаемой должности», — сказал он.
Кроме того, от должности была освобождена начальница главного управления по вопросам миграции Ольга Кириллова.
О том, что Валиулин подал в отставку, стало известно 26 декабря. Тогда глава МВД Владимир Колокольцев назвал ее «чисто кадровыми вопросами».
Впервые об уходе главного борца с экстремизмом заговорили в начале декабря. Источник «Ленты.ру» связывал ее со скандалом: супруга генерал-майора узнала о его изменах и написала руководству Валиулина письмо, где изложила грубые нарушения законодательства, совершенные мужем.
Генерал-майор Валиулин был назначен на пост указом президента России от 4 сентября 2012 года.
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Общество , Владимир Колокольцев , МВД , Lenta.ru
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