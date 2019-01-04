Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, которому просили помочь Путина

Ранее сообщалось, что к президенту во время пресс-конференции в Москве обратились с просьбой о содействии в перевозке к месту лечения тяжелобольного трехлетнего Владислава Шестакова из города Черемхово Иркутской области. Мальчик родился здоровым, и в течение первого года жизни признаков заболевания не было. В середине апреля 2017 года ребенок перенес вирусную инфекцию, и у него долгое время сохранялась субфебрильная температура. В мае 2017 года он впервые поступил на обследование и лечение в Иркутскую областную детскую клиническую больницу, где было подтверждено онкологическое заболевание четвертой стадии.

Иркутские специалисты провели ребенку три курса химиотерапии, а затем оперативное лечение, после чего по результатам гистологии была выявлена гибель 90% опухолевых клеток. Мальчик также прошел обследование в ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н Блохина. В удовлетворительном состоянии в апреле 2018 года он был выписан под наблюдение педиатра по месту жительства. Спустя два месяца врачи диагностировали рецидив заболевания — у ребенка появился болевой синдром и объемное образование в височной области. Ребенок был направлен в ФГБУ НМИЦ им. Дмитрия Рогачева (Москва), где по результатам обследования медики выявили прогрессирование болезни. Пациента признали неизлечимым. Специалисты региона 20 декабря 2018 года провели телеконсультацию с НИМЦ нейрохирургии им академика Н. Н. Бурденко Минздрава России . По заключению московских медиков, возможности специального противоопухолевого лечения исчерпаны. Было рекомендовано продолжать паллиативную терапию.

Уполномоченный по правам детей в Иркутской области Светлана Семенова, которая побывала в клинике, где находится мальчик, 4 января на своей странице в Facebook прокомментировала текущую ситуацию.

"Ребенок находится в палате интенсивной терапии, состояние мальчика тяжелое и, по мнению медицинских работников, он не транспортабелен для перевозки в иные лечебные организации. В палате созданы все необходимые условия для поддержания ребенка, для нахождения с ним мамы, обеспечен беспрепятственный доступ и родственников мальчика", — написала Семенова.