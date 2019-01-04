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В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
В ритуальном зале Магнитогорска собрались около ста человек. Присутствовали родные, друзья, одноклассники и коллеги 42-летнего мужчины, который погиб при обрушении. Его жене и дочери, которые были в квартире вместе с ним, удалось спастись.
После отпевания погибшего похоронят в его родной деревне Агаповка, которая располагается в 25 километрах от Магнитогорска. Расходы на организацию похорон взяла на себя администрация деревни. Кроме того, глава администрации Агаповского района выделил на погребение 25 тысяч рублей.
Ожидается, что в пятницу, 4 января, похоронят еще пятерых погибших. По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, 5 января будут похоронены девять человек, 7 января — один.
Ранее сообщалось, что опознаны тела всех 39 погибших. Останки последнего из них обнаружили днем в четверг, 3 января. После этого в МЧС объявили о завершении спасательной операции на месте трагедии.
Подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился рано утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Версию теракта в Следственном комитете и ФСБ отвергли.
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Комментарии
Общество , ФСБ , МЧС , СКР , Магнитогорск
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