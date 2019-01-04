Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву ввести ограничение на количество питомцев в жилых квартирах, например, разрешить содержать не более двух собак или трех кошек в стандартной двухкомнатной квартире.
"Целесообразным шагом стало бы введение законодательного ограничения на количественное содержание домашних питомцев и иных животных в зависимости от площади и типа индивидуального жилья граждан. К примеру, логичным ограничением стал бы лимит на содержание не более двух средних собак или трех кошек на площадь стандартной двухкомнатной квартиры. Данные меры помогут в соблюдении санитарных норм проживания и защитят интересы других собственников. Прошу вас рассмотреть данную инициативу и дать ваше заключение", — пишет Петров в письме министру, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.
Политик поясняет, что содержание любого животного в доме — огромная ответственность, при этом содержание питомца в квартире многоквартирного дома — "тройная ответственность".
"Большой проблемой являются хозяева питомцев, которые не оказывают им достаточного ухода. От этого страдают не только животные, но и соседи, вынужденные терпеть неприятные запахи и шум. Не редки случаи, когда отдельные граждане устраивают из своих квартир настоящий зверинец — когда в квартире проживает не один десяток животных. Такие квартиры становятся настоящим проклятьем для остальных соседей, которые становятся заложниками чужой чрезмерной любви к братьям нашим меньшим, находящейся под защитой частной собственности", — пояснил он.