Депутат предложил ввести ограничение на число питомцев в квартирах

"Целесообразным шагом стало бы введение законодательного ограничения на количественное содержание домашних питомцев и иных животных в зависимости от площади и типа индивидуального жилья граждан. К примеру, логичным ограничением стал бы лимит на содержание не более двух средних собак или трех кошек на площадь стандартной двухкомнатной квартиры. Данные меры помогут в соблюдении санитарных норм проживания и защитят интересы других собственников. Прошу вас рассмотреть данную инициативу и дать ваше заключение", — пишет Петров в письме министру, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Политик поясняет, что содержание любого животного в доме — огромная ответственность, при этом содержание питомца в квартире многоквартирного дома — "тройная ответственность".