Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты потери СССР в ходе прорыва блокады Ленинграда 

Lenta.ru + ещё 27 1 час назад
Фото: РИА Новости
Потери советских войск в ходе прорыва блокады Ленинграда и дальнейшего наступления в 1943 году превысили 170 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Соответствующие данные впервые представлены в книге историка Вячеслава Мосунова «Прорыв блокады Ленинграда. Операция "Искра"», передает ТАСС.
«До этого у нас были только оценочные цифры без точных данных», — пояснил автор в ходе презентации книги.
По словам Мосунова, во время работы были подсчитаны потери на разных этапах операции, в том числе понесенные в результате крупных боевых действий в феврале 1943 года в южном Приладожье, где шло наступление советских войск. До этого, напомнил историк, была известна цифра только на конец января 1943 года — 115 тысяч человек.
«Дальше потери не считали и не публиковали», — уточнил он.
В книге также раскрываются данные о потерях войск гитлеровской Германии. По немецким источникам удалось установить, что 26-й армейский корпус вермахта, который удерживал южное Приладожье, с 12 января по 10 марта 1943-го потерял почти 34 тысячи человек, рассказал Мосунов.
Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным оценкам, всего за это время в городе от голода, холода, бомбардировок и артобстрелов погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.
Последние новости
Белорусов начали готовить к защите независимости Российский биатлонист завоевал первое золото на Кубке мира Россия бросила силы на спасение Венесуэлы
Комментарии
Общество , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакция РФ на угрозы Лукашенко, условие Москвы по MH17 и другие события дня7
Появилась информация о возможной смерти Скрипаля201
Названы виновные в убийстве журналистов в ЦАР125
Меркель предостерегла Европу от катастрофы96
Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России15
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение