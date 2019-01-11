Раскрыты потери СССР в ходе прорыва блокады Ленинграда

Потери советских войск в ходе прорыва блокады Ленинграда и дальнейшего наступления в 1943 году превысили 170 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Соответствующие данные впервые представлены в книге историка Вячеслава Мосунова «Прорыв блокады Ленинграда. Операция "Искра"», передает ТАСС

«До этого у нас были только оценочные цифры без точных данных», — пояснил автор в ходе презентации книги.

По словам Мосунова, во время работы были подсчитаны потери на разных этапах операции, в том числе понесенные в результате крупных боевых действий в феврале 1943 года в южном Приладожье, где шло наступление советских войск. До этого, напомнил историк, была известна цифра только на конец января 1943 года — 115 тысяч человек.

«Дальше потери не считали и не публиковали», — уточнил он.

В книге также раскрываются данные о потерях войск гитлеровской Германии. По немецким источникам удалось установить, что 26-й армейский корпус вермахта, который удерживал южное Приладожье, с 12 января по 10 марта 1943-го потерял почти 34 тысячи человек, рассказал Мосунов.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным оценкам, всего за это время в городе от голода, холода, бомбардировок и артобстрелов погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.