Ведущий телепрограммы "В мире животных", профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Дроздов находится в больнице. Он сообщил в среду ТАСС, что чувствует себя нормально и уже в четверг планирует выписаться и отправиться домой.
"Ребро сломано. Ничего страшного, скоро заживет. Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов", — сказал Дроздов.
По словам телеведущего, он нередко получает травмы.
"Все время что-то делаешь, прыгаешь, зарядку делаешь… Завтра уже домой, не беспокойтесь", — добавил собеседник агентства.
Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве. В 1949 году во время учебы в школе работал табунщиком на подмосковном конном заводе. В 1963 году окончил географический факультет МГУ, защитил кандидатскую диссертацию на кафедре биогеографии. Член Нью-Йоркской академии наук, Академии российского телевидения, с 2002 года — действительный член Российской экологической академии.
Награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени, лауреат премии правительства РФ 2017 года в области СМИ (за особый вклад в развитие средств массовой информации, бессменное ведение телепередачи "В мире животных").
Впервые выступил в программе "В мире животных" в качестве гостя в декабре 1968 года. После распада СССР передача выходила на "Первом канале Останкино" (1991-1995), ОРТ/Первом канале (1995-2005), "Домашнем" (2006-2009), "Россия-2" (2010-2015). В 1996 году передача получила телевизионную премию ТЭФИ как лучшая просветительская программа. Всего было снято 48 сезонов и около 1,3 тысячи выпусков.