Жена Николая Дроздова подтвердила его госпитализацию

По словам собеседницы телеканала, Дроздов упал во время зарядки. Пресса сообщала, что у журналиста сломаны ребра, но на самом деле сломанной оказалась ключица. По словам Татьяны, перелом не требует оперативного вмешательства.

«Во время зарядки он потерял равновесие и упал. Это небольшой перелом ключицы, который не требует операции. Еще ушибы», — сказала Татьяна Дроздова.

По словам супруги журналиста, Николая Дроздова только что доставили в больницу, где сейчас дежурят врачи. Сейчас он чувствует себя нормально.