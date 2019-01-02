Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена Николая Дроздова подтвердила его госпитализацию 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Супруга телеведущего Николая Дроздова Татьяна прокомментировала госпитализацию заслуженного журналиста России. Ее слова приводит Рен ТВ.
По словам собеседницы телеканала, Дроздов упал во время зарядки. Пресса сообщала, что у журналиста сломаны ребра, но на самом деле сломанной оказалась ключица. По словам Татьяны, перелом не требует оперативного вмешательства.
«Во время зарядки он потерял равновесие и упал. Это небольшой перелом ключицы, который не требует операции. Еще ушибы», — сказала Татьяна Дроздова.
По словам супруги журналиста, Николая Дроздова только что доставили в больницу, где сейчас дежурят врачи. Сейчас он чувствует себя нормально.
360tv.ru: последние новости
СМИ: Николая Дроздова госпитализировали Вытягиваем, как паутинку. Леонид Рошаль рассказал о состоянии младенца из Магнитогорска Всеволод Чаплин предложил отменить Новый год из‐за блуда и богопротивности
Общество , Николай Дроздов , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон обратился к Путину с призывом747
Трагедия в Магнитогорске: спасатели нашли тело мальчика48
Трамп объяснил распад СССР93
Дроздов сделал заявление после госпитализации
В Магнитогорске найдены новые жертвы ЧП
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
01:00
«Мне вообще везет на щедрых»
Шоу-бизнес
02:24
Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет
Общество Статьи
01:14
Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске
Происшествия
00:43
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
Шоу-бизнес
Материал CNN взбесил Киев
В мире Украина
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение