Шахназаров: Крымский мост опроверг российскую никчёмность

Кинорежиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных на его взгляд новостей 2018 года.

ТОП-1: Открыто движение по Крымскому мосту

Карен Шахназаров: Автомобильное движение через Керченский пролив запущено 16 мая 2018 года. За неделю — с момента запуска грузового движения по Крымскому мосту — там проехали десять тысяч грузовиков. Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России , его длина составляет 19 километров.

Это, конечно, огромное достижение наших инженеров и рабочих. Я думаю, что это имеет очень большое моральное значение вообще для нашего народа, потому что, в общем-то, последние 25 лет нам очень часто говорили какие мы никчемные. Мост это вообще хорошее сооружение — оно соединяет. Народу надо показывать его возможности. Он должен верить и видеть, что он может очень многое сделать.

ТОП-2: В России прошел чемпионат мира по футболу

Карен Шахназаров: С 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 города России на 12 стадионах прошел чемпионат мира по футболу. Подготовка к мероприятию шла практически в течение 10 лет.

Вы знаете, это событие, в общем-то, примыкает к открытию Керченского моста. Этот чемпионат показал, что Российская Федерация вообще может делать необыкновенные вещи. Прямо скажем, нас вообще-то многие считают достаточно неорганизованной нацией. У меня у самого были сомнения, нужно ли этот чемпионат проводить, сумеем ли мы его провести. Но то, что я увидел, было просто потрясающе. Это тоже повышает эмоциональную самооценку — это важно.

ТОП-3: В Керчи и в Кемерово произошли трагические события, приведшие к жертвам

Карен Шахназаров: 17 октября в Керчи 18-летний студент устроил стрельбу и взрыв в своём колледже. В результате инцидента погиб 21 человек, 44 получили ранения. После атаки нападавший покончил с собой.

Кроме того, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в марте 2018 года произошел пожар, который стал одной из самых крупных трагедий. В результате возгорания погибли 60 человек, большинство из них дети.

Это к нашим проблемам. Проблемам достаточно серьезным. Стрельба в Керчи, это все-таки показатель того нравственного состояния, в котором находится наше общество и прежде всего молодое поколение. Сегодня такое ощущение, что мы никаких уроков из этого не извлекли. В большей степени, мне кажется, это происходит и со вторым этим событием в «Зимней вишне». Хотя много вроде бы про это говорили, а торговые центры, я смотрю, горят. Если они горят, значит, не было сделано тех выводов, которые надлежало бы сделать.