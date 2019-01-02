Садальский заявил, что кино — не дело РПЦ

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил, что «мусульмане ведут себя достойно и без скандалов», а РПЦ занимается не своим делом, высказываясь о кино. По его словам, именно это и объясняет пустые храмы и отток верующих.

Так актер прокомментировал заявление митрополита Рязанского и Михайловского Марка о фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Садальский отметил, что «священник — идиот», сообщает URA.RU.

Как ранее писал News.ru, Марк считает, что сюжет ленты заключается в том, что друзья-приятели напиваются и один из них чудесным образом находит любовь. Однако новую любовь герой находит через предательство своей невесты. Кроме того, христианство, отмечает Марк, учит людей труду, а в «Иронии судьбы» показано, что можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдёт само собой.