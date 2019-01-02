Дубровский принял около 20 жителей дома в Магнитогорске

"Человек 15-20, наверное, принял", — сказал глава региона журналистам в ответ на вопрос, сколько жителей дома, где обрушился подъезд, он принял в среду.

Он подчеркнул, что будет ежедневно по четыре часа вести приемы жителей дома.

"С 12.00 (10.00 мск) до 16.00 (14.00 мск) вот здесь вот (в штабе) прием будем проводить ежедневно, пока будет потребность в этом приеме со стороны граждан", — сказал глава региона.

По его словам, люди обращались с просьбами ответить на вопросы о том, как будет восстанавливаться жилье и потерянное имущество. "Всем мы дали квалифицированную консультацию. По-моему, все ушли с пониманием. Какие-то были особые случаи, которые не ложатся в общую канву, которую мы выработали. Эти вопросы требуют проработки. Думаю, что мы в течение двух суток на них тоже ответы получим", — подчеркнул Дубровский.

Он уточнил, что для решения этих вопросов сейчас привлекаются юристы. Один из таких вопросов — как быть, если жилье было не в собственности, а в ипотеке. Будет организовано взаимодействие с банком, который выдал квартиру в ипотеку. В то же время губернатор отметил, что имущество будет восстановлено во всех случаях.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Согласно последним данным МЧС, число жертв трагедии возросло до 21 человека, поисковая операция продолжается.