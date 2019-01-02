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В Минтруде рассказали о праве россиян на дополнительные дни отпуска 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали "Российской газете" о правилах предоставления дополнительных дней отпуска с 2019 года.
С 1 января в Трудовой Кодекс вступили в силу поправки, предоставляющие работникам дополнительный оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Согласно документу, россияне могут воспользоваться этим правом раз в три года, а граждане предпенсионного возраста имеют право на два дня такого отпуска ежегодно.
"Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом дни освобождения от работы согласовываются с работодателем", — говорится в документе.
В Минтруде пояснили, что теоретически сотрудники предпинсионного возраста для прохождения медосмотра могут выбрать любые два дня, однако для этого необходимо согласие руководства. Трудовой кодекс не регламентирует, обязательно ли уходить в такой отпуск на два дня подряд.
Представитель ведомства также рассказал, что работник не обязан документально подтверждать прохождение диспансеризации.
"Предоставление работником подтверждающих документов об использовании предоставленного освобождения от работы по назначению Трудовым кодексе не предусмотрено", — сообщили в Минтруде.
Для того, чтобы взять отпуск для визита в поликлинику, сотруднику необходимо будет написать заявление на имя работодателя.
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Общество , Минтруд , "Российская газета"
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