Рошаль озвучил диагноз спасенного из-под завалов в Магнитогорске грудного ребенка

Леонид Рошаль отметил, что сейчас никаких серьезных операций ребенку проводиться не будет, его нужно вывести из тяжелого состояния.

Советский и российский педиатр и хирург, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леони́д Роша́ль рассказал о состоянии спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске грудного ребенка. Доктор поблагодарил сотрудников института, которые приехали по собственному желанию ночью и работали с ребенком. Это травматологи, реаниматологи, хирурги и другие. По словам доктора, состояние мальчика тяжелое.

«Небольшая надежда есть, но состояние ребенка остается довольно тяжелым. Потому что после обморожения и охлаждения есть кроме того развитие краш-синдрома — это следствие длительного сдавливания ножки — и общих метаболических процессов. Надо находить золотую середину. Все, что необходимо для лечения, есть. Внимание минздрава и внимание правительства есть», — сказал Леонид Рошаль.

Рошаль отметил, что мама мальчика — медсестра. Сегодня она была на обходе.

«Она все понимает. Она все видела. Мы откровенно говорим. Мы ничего не преувеличивали», — отметил доктор.

Леонид Рошаль отметил, что сейчас никаких серьезных операций ребенку проводиться не будет, его нужно вывести из тяжелого состояния. Врач сказал, что медики прилагают для этого все усилия.