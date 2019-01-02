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Рошаль озвучил диагноз спасенного из-под завалов в Магнитогорске грудного ребенка 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Леонид Рошаль отметил, что сейчас никаких серьезных операций ребенку проводиться не будет, его нужно вывести из тяжелого состояния.
Советский и российский педиатр и хирург, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леони́д Роша́ль рассказал о состоянии спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске грудного ребенка. Доктор поблагодарил сотрудников института, которые приехали по собственному желанию ночью и работали с ребенком. Это травматологи, реаниматологи, хирурги и другие. По словам доктора, состояние мальчика тяжелое.
«Небольшая надежда есть, но состояние ребенка остается довольно тяжелым. Потому что после обморожения и охлаждения есть кроме того развитие краш-синдрома — это следствие длительного сдавливания ножки — и общих метаболических процессов. Надо находить золотую середину. Все, что необходимо для лечения, есть. Внимание минздрава и внимание правительства есть», — сказал Леонид Рошаль.
Рошаль отметил, что мама мальчика — медсестра. Сегодня она была на обходе.
«Она все понимает. Она все видела. Мы откровенно говорим. Мы ничего не преувеличивали», — отметил доктор.
Леонид Рошаль отметил, что сейчас никаких серьезных операций ребенку проводиться не будет, его нужно вывести из тяжелого состояния. Врач сказал, что медики прилагают для этого все усилия.
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Общество , Видео , Происшествия , Леонид Рошаль , Минздрав РФ , Магнитогорск
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