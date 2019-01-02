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Рошаль озвучил диагноз спасенного в Магнитогорске младенца
Рошаль озвучил диагноз спасенного в Магнитогорске младенца

Скворцова поблагодарила Грефа за борт для перевозки спасенного младенца в Москву 

Ведомости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр здравоохранения Вероника Скворцова поблагодарила президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа за то, что он предоставил самолет для перевозки в Москву ребенка, спасенного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске. Слова Скворцовой приводит агентство «Прайм».
«Если говорить про малыша, то очень быстро был найден борт. Хочу поблагодарить Германа Оскаровича Грефа. Очень важно было дать готовый борт, борт был его», — рассказала министр.
Она отметила, что самолет вылетел за младенцем примерно через полтора часа, после того как стало известно о том, что его достали из под завалов обрушившегося подъезда.
На борту младенца сопровождала бригада Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), состоящая из детских хирургов, анестезиологов и реаниматологов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
В Магнитогорске 31 декабря полностью обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, обрушения произошло в результате взрыва бытового газа. Погибли не менее 19 человек. Шестеро — спасены и находятся в больницах, в том числе спасенный младенец. Неизвестна судьба более 20 человек.
О спасении младенца 1 января сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В сообщении говорилось, что под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома найден живым 11-месячный ребенок. Спасатели позже уточнили, что его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. Мальчик получил множество травм, сообщал Минздрав. Он был доставлен в больницу с обморожением, переломами и закрытой черепно-мозговой травмой. После осмотра ребенка было принято решение перевезти его в Москву для лечения.
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Общество , Герман Греф , Вероника Скворцова , Борис Дубровский , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , Сбербанк России , Магнитогорск , Москва
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