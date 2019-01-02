Скворцова поблагодарила Грефа за борт для перевозки спасенного младенца в Москву

«Если говорить про малыша, то очень быстро был найден борт. Хочу поблагодарить Германа Оскаровича Грефа. Очень важно было дать готовый борт, борт был его», — рассказала министр.

Она отметила, что самолет вылетел за младенцем примерно через полтора часа, после того как стало известно о том, что его достали из под завалов обрушившегося подъезда.

На борту младенца сопровождала бригада Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), состоящая из детских хирургов, анестезиологов и реаниматологов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В Магнитогорске 31 декабря полностью обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, обрушения произошло в результате взрыва бытового газа. Погибли не менее 19 человек. Шестеро — спасены и находятся в больницах, в том числе спасенный младенец. Неизвестна судьба более 20 человек.