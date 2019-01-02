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Всеволод Чаплин предложил отменить Новый год из‐за блуда и богопротивности 

360tv.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Кадр из фильма
Протоиерей Всеволод Чаплин предложил отменить празднование Нового года, сообщило РИА «ФАН». По мнению священника, культура этого праздника родилась как противовес Рождеству и христианству.
«Развлекательность, блуд, пустое времяпровождение, культ «звезд» попсы — все это христианству противоположно. А особенно противоположна антидуховная «душевность». Как раз она-то и вреднее всего, потому что подменяет Бога любовью к «родным и близким» страстям», — заявил Чаплин. Так священнослужитель продолжил разгоревшийся перед новогодними праздниками религиозный спор о фильме «Ирония судьбы», который уже в течение десятилетий является для россиян символом Нового года.
Фильм «Ирония судьбы» — прекрасная и добрая новогодняя сказка, заявил ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Сказка о любви и дружбе, которую любят миллионы телезрителей. «Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. Главное, чтобы все мы: и те, кто будет смотреть этот фильм, и те, кто этого не сделает, постарались в новом году стать добрее и ближе друг ко другу», — добавил Легойда.
"Недалек умом": Мягков резко ответил митрополиту
Всеволод Чаплин в свою очередь вспомнил, как еще в ранние 1980-е годы молодые христиане «наотрез отказывались смотреть „новогодний“ ящик и вообще участвовать в ложном „праздничке“. Настоящие христиане делают так и сегодня. И пусть нас не „десятки миллионов“, мы имеем право сказать тем, кто неправ, что они неправы. Когда настоящие верующие люди придут к власти, этот „праздничек“ будет отменен», — добавил протоиерей.
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении 31 декабря выступил с критикой советского фильма «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова, напомнила газета «Известия». Он заявил, что фильм не является положительным, а также противоречит христианским ценностям. Исполнитель главной роли в этом фильме Андрей Мягков после этого заявления усомнился в умственных способностях священника.
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Общество , Всеволод Чаплин , Андрей Мягков , Эльдар Рязанов , газета "Известия" , РИА ФАН
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