Всеволод Чаплин предложил отменить Новый год из‐за блуда и богопротивности

«Развлекательность, блуд, пустое времяпровождение, культ «звезд» попсы — все это христианству противоположно. А особенно противоположна антидуховная «душевность». Как раз она-то и вреднее всего, потому что подменяет Бога любовью к «родным и близким» страстям», — заявил Чаплин. Так священнослужитель продолжил разгоревшийся перед новогодними праздниками религиозный спор о фильме «Ирония судьбы», который уже в течение десятилетий является для россиян символом Нового года.

Фильм «Ирония судьбы» — прекрасная и добрая новогодняя сказка, заявил ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Сказка о любви и дружбе, которую любят миллионы телезрителей. «Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. Главное, чтобы все мы: и те, кто будет смотреть этот фильм, и те, кто этого не сделает, постарались в новом году стать добрее и ближе друг ко другу», — добавил Легойда.

Всеволод Чаплин в свою очередь вспомнил, как еще в ранние 1980-е годы молодые христиане «наотрез отказывались смотреть „новогодний“ ящик и вообще участвовать в ложном „праздничке“. Настоящие христиане делают так и сегодня. И пусть нас не „десятки миллионов“, мы имеем право сказать тем, кто неправ, что они неправы. Когда настоящие верующие люди придут к власти, этот „праздничек“ будет отменен», — добавил протоиерей.