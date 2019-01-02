Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет

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Звезда фильма «Лето» Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет 

Газета.Ru 1 час назад
Актер Владимир Дыховичный, наиболее известный по съемкам в картине «Лето» Серебренникова и сериале «Бессонница», скончался в возрасте 30 лет. Подробности произошедшего пока неизвестны. По некоторым данным, причиной смерти артиста могли стать наркотики.
Актер Владимир Дыховичный, наиболее известный по съемкам в фильме «Лето» Серебренникова и сериале «Бессонница», скончался в возрасте 30 лет. Об этом на странице в фейсбуке сообщила вдова режиссера Ивана Дыховичного, отца Владимира Ольга, опубликовав фотографию артиста с подписью «RIP».
Точной информации о причинах смерти 30-летнего актера пока нет. По словам публициста Кирилла Шулики, Владимир Дыховичный мог скончаться из-за проблем с наркотиками.
«Умер актер Владимир Дыховичный, сын покойного Ивана Дыховичного (героя стихотворения Высоцкого «Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного — Ваню Дыховичного») и племянник Алексея Венедиктова. Причина смерти — наркотики. Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей. 30 лет парню было!» — написал журналист на странице в фейсбуке.
Как сообщает издание «Лента.ру», в 2016 году артиста задержали с 0,7 грамма метамфетамина в центре Москвы. После этого сотрудники правоохранительных органов провели у него дома обыск, однако никаких запрещенных веществ найдено не было.
Многие деятели искусства, друзья и коллеги Владимира, в числе которых режиссеры Анна Меликян, Григорий Константинопольский, Александр Атанасян, актриса Юлия Ауг, кинокритики Андрей Плахов, Мария Кувшинова и многие другие, выразили соболезнования близким актера.
В частности, о трагической кончине Дыховичного высказался известный российский режиссер («Дитя») Арменак Назикян. По словам постановщика, он был знаком с сыном режиссера Ивана Дыховичного.
«С Володей я по ходу был знаком. Я знаю, кто он такой и чей он сын. Знаю, что он талантливый был парень. Я с ним не работал, но ушел талантливый человек. Вот и все», — цитирует Назикяна Пятый канал.
Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года в семье советского и российского режиссера и постановщика Ивана Дыховичного («Прорва», «Черный монах» и другие).
Известно, что родители Владимира расстались, когда тот был еще маленьким. Вместе с матерью Ольгой Черепановой он проживал в США, в Коннектикуте. Там женщина повторно вступила в брак, отец, в свою очередь, также женился — на белорусской актрисе Ольге Дыховичной.
Когда Владимиру исполнилось 13 лет, он поступил в школу-интернат Фрамлингем в английском графстве Саффолк. В возрасте 19 лет Дыховичный переехал в Россию, где поступил на режиссерский факультет ВГИКа. В 2014 году молодой человек закончил мастерскую народного артиста России Сергея Соловьева.
Помимо актерской деятельности, младший сын Ивана Дыховичного увлекался пением, состоял в музыкальной группе, а также сочинял для нее тексты песен. Кроме того, он некоторое время работал ведущим утреннего шоу Capital Breakfast Show на радио Capital FM Moscow.
30-летний артист успел сняться в нескольких картинах, включая сериал «Бессонница», фильм «Невидимки» Сергея Комарова, «Вдвоем на льдине» Валерия Игнатьева, «Икария» Явора Гырдева и других.
Последним появлением Дыховичного на больших экранах стала роль Файнштейна в картине Кирилла Серебренникова «Лето».
Самой известной работой актера стала мелодрама Валерия Игнатьева «Вдвоем на льдине», в которой Владимир исполнил главную роль юного пианиста Романа Осина. По сюжету Роман попадает в онкологическую клинику, где знакомится с талантливой художницей Юлией. Забыв о своих диагнозах, они живут как обычные молодые люди. В фильме также сыграли Елизавета Саксина, Валерий Баринов, Марианна Шульц и другие.
Иван Дыховичный — известный режиссер, сценарист и продюсер. Его первой полнометражной работой стала экранизация повести Чехова «Черный монах» в 1988 году. В 1992-м постановщик снял фильм «Прорва», имевший успех у отечественных и зарубежных критиков.
Дыховичный-старший скончался в 2009 году от лимфомы. У него было три жены и двое сыновей: старшему сыну Ивана Дмитрию сейчас 48 лет, он живет в Германии и занимается дизайном. В 80-90-х он снялся в нескольких картинах своего отца.
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Общество , Видео , Статьи , Юлия Ауг , Валерий Игнатьев , Марианна Шульц , Кирилл Серебренников , Сергей Соловьев , Сергей Комаров , Андрей Плахов , Анна Меликян , Елизавета Саксина , Григорий Константинопольский , Владимир Дыховичный , Алексей Венедиктов , Арменак Назикян , Валерий Баринов , МВД
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