Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет

Звезда фильма «Лето» Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный , наиболее известный по съемкам в картине «Лето» Серебренникова и сериале «Бессонница», скончался в возрасте 30 лет. Подробности произошедшего пока неизвестны. По некоторым данным, причиной смерти артиста могли стать наркотики.

Актер Владимир Дыховичный, наиболее известный по съемкам в фильме «Лето» Серебренникова и сериале «Бессонница», скончался в возрасте 30 лет. Об этом на странице в фейсбуке сообщила вдова режиссера Ивана Дыховичного, отца Владимира Ольга, опубликовав фотографию артиста с подписью «RIP».

Точной информации о причинах смерти 30-летнего актера пока нет. По словам публициста Кирилла Шулики, Владимир Дыховичный мог скончаться из-за проблем с наркотиками.

«Умер актер Владимир Дыховичный, сын покойного Ивана Дыховичного (героя стихотворения Высоцкого «Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного — Ваню Дыховичного») и племянник Алексея Венедиктова. Причина смерти — наркотики. Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей. 30 лет парню было!» — написал журналист на странице в фейсбуке.

Как сообщает издание «Лента.ру», в 2016 году артиста задержали с 0,7 грамма метамфетамина в центре Москвы. После этого сотрудники правоохранительных органов провели у него дома обыск, однако никаких запрещенных веществ найдено не было.

В частности, о трагической кончине Дыховичного высказался известный российский режиссер («Дитя») Арменак Назикян . По словам постановщика, он был знаком с сыном режиссера Ивана Дыховичного.

«С Володей я по ходу был знаком. Я знаю, кто он такой и чей он сын. Знаю, что он талантливый был парень. Я с ним не работал, но ушел талантливый человек. Вот и все», — цитирует Назикяна Пятый канал.

Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года в семье советского и российского режиссера и постановщика Ивана Дыховичного («Прорва», «Черный монах» и другие).

Известно, что родители Владимира расстались, когда тот был еще маленьким. Вместе с матерью Ольгой Черепановой он проживал в США, в Коннектикуте. Там женщина повторно вступила в брак, отец, в свою очередь, также женился — на белорусской актрисе Ольге Дыховичной.

Когда Владимиру исполнилось 13 лет, он поступил в школу-интернат Фрамлингем в английском графстве Саффолк. В возрасте 19 лет Дыховичный переехал в Россию, где поступил на режиссерский факультет ВГИКа. В 2014 году молодой человек закончил мастерскую народного артиста России Сергея Соловьева

Помимо актерской деятельности, младший сын Ивана Дыховичного увлекался пением, состоял в музыкальной группе, а также сочинял для нее тексты песен. Кроме того, он некоторое время работал ведущим утреннего шоу Capital Breakfast Show на радио Capital FM Moscow.

Последним появлением Дыховичного на больших экранах стала роль Файнштейна в картине Кирилла Серебренникова «Лето».

Валерий Баринов, Самой известной работой актера стала мелодрама Валерия Игнатьева «Вдвоем на льдине», в которой Владимир исполнил главную роль юного пианиста Романа Осина. По сюжету Роман попадает в онкологическую клинику, где знакомится с талантливой художницей Юлией. Забыв о своих диагнозах, они живут как обычные молодые люди. В фильме также сыграли Елизавета Саксина Марианна Шульц и другие.

Иван Дыховичный — известный режиссер, сценарист и продюсер. Его первой полнометражной работой стала экранизация повести Чехова «Черный монах» в 1988 году. В 1992-м постановщик снял фильм «Прорва», имевший успех у отечественных и зарубежных критиков.

Дыховичный-старший скончался в 2009 году от лимфомы. У него было три жены и двое сыновей: старшему сыну Ивана Дмитрию сейчас 48 лет, он живет в Германии и занимается дизайном. В 80-90-х он снялся в нескольких картинах своего отца.