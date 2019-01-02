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Раскрыта роль Грефа в спасении младенца из Магнитогорска
Раскрыта роль Грефа в спасении младенца из Магнитогорска

Россиянам разрешили дополнительные отпуска 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: РИА Новости
С 1 января 2019 года вступили изменения в Трудовой кодекс, согласно которым у россиян появятся дополнительные отпуска «специального назначения» на проведение диспансеризации.
Большинству работающих для прохождения диспансеризации предоставляется один день за счет работодателя раз в три года. Людям предпенсионного возраста положено два дня оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации ежегодно, сообщает «Российская газета».
Чтобы воспользоваться этим правом, работники должны написать заявление на имя работодателя.
Ежегодную диспансеризацию для работников предпренсионного возраста предложила ввести «Единая Россия».
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Общество , Единая Россия , "Российская газета"
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