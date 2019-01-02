Россиянам разрешили дополнительные отпуска

С 1 января 2019 года вступили изменения в Трудовой кодекс, согласно которым у россиян появятся дополнительные отпуска «специального назначения» на проведение диспансеризации.

Большинству работающих для прохождения диспансеризации предоставляется один день за счет работодателя раз в три года. Людям предпенсионного возраста положено два дня оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации ежегодно, сообщает « Российская газета ».

Чтобы воспользоваться этим правом, работники должны написать заявление на имя работодателя.