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СК проработал версию теракта в Магнитогорске

На завалах дома в Магнитогорске нашли тело ребенка

В России ответили Абэ по поводу Южных Курил

Названы сроки введения санкций США против РФ

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