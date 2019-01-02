Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Возросло число погибших при взрыве в Магнитогорске
Возросло число погибших при взрыве в Магнитогорске

Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети 

News.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Причиной смерти актёра Владимира Дыховичного могли стать наркотики. Об этом сообщил публицист Кирилл Шулика.
Владимир Дыховичный умер в 30 лет
«Умер актёр Владимир Дыховичный, сын покойного Ивана Дыховичного (героя стихотворения Высоцкого «Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного — Ваню Дыховичного») и племянник Алексея Венедиктова. Причина смерти — наркотики», — написал Шулика в Facebook.
Как сообщал News.ru, актёр Владимир Дыховичный ушёл из жизни в возрасте 30 лет. Он известен по фильмам «Лето» Кирилла Серебренникова, «Невидимки» Сергея Комарова, а также по сериалу «Бессонница».
News.ru: последние новости
Умер актёр Владимир Дыховичный Путин поздравил с Новым годом жителей Камчатки и Чукотки Альбац уйдёт с поста главреда The New Times
Общество , Кирилл Серебренников , Сергей Комаров , Алексей Венедиктов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК проработал версию теракта в Магнитогорске44
На завалах дома в Магнитогорске нашли тело ребенка9
В России ответили Абэ по поводу Южных Курил23
Названы сроки введения санкций США против РФ40
С кем Пугачева встретила Новый год2
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Наука
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
01:18
В России ответили Абэ по поводу Южных Курил
Политика
00:38
На завалах дома в Магнитогорске нашли тело ребенка
Происшествия
00:38
СК проработал версию теракта в Магнитогорске
Происшествия
00:54
Стали известны новые данные о ЧП в Магнитогорске
Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение