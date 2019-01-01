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Умер актер Владимир Дыховичный 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Facebook/Ольга Дыховичная
Актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного, скончался в возрасте 30 лет. О его смерти сообщила во вторник вдова режиссера Ольга Дыховичная.
"RIP", — написала она на своей странице в социальной сети Facebook, выложив фотографию Владимира.
Причины смерти не уточняются.
Свои соболезнования под записью оставляют друзья и коллеги — режиссеры Анна Меликян, Григорий Константинопольский, Александр Атанасян, актриса Юлия Ауг, кинокритики Андрей Плахов, Мария Кувшинова и другие.
Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года. В 2014 окончил ВГИК (мастерскую народного артиста РФ Сергея Соловьева). Снялся в картинах "Невидимки" Сергея Комарова, "Лето" Кирилла Серебренникова, сериале "Бессонница" и др. Владимир — сын Ивана Дыховичного от второго брака, его мать Ольга Черепанова, по данным из открытых источников, живет в США.
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