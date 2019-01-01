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Скончался Эдгар Хильзенрат — писатель, переживший Холокост 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Википедия
Писатель Эдгар Хильзенрат скончался на 93 году жизни в Германии.
Хильзенрат — немецкий писатель еврейского происхождения, переживший Холокост. Свой печальный опыт он отразил в романах-, исполненных тонкого юмора и сатиры. Его самыми известными произведениями являются романы "Ночь", "Нацист и парикмахер", "Сказка последней мысли" (в русском переводе известна под названием "Предсмертная сказка").
Уроженец Лейпцига Хильзенрат бежал с семье в Румынию, однако в 1941 году оказался в гетто в Могилеве-Подольском. После войны уехал в Палестину, в 1975 году вернулся в Германию, передает РИА Новости.
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