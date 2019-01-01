Скончался Эдгар Хильзенрат — писатель, переживший Холокост

Писатель Эдгар Хильзенрат скончался на 93 году жизни в Германии

Хильзенрат — немецкий писатель еврейского происхождения, переживший Холокост. Свой печальный опыт он отразил в романах-, исполненных тонкого юмора и сатиры. Его самыми известными произведениями являются романы "Ночь", "Нацист и парикмахер", "Сказка последней мысли" (в русском переводе известна под названием "Предсмертная сказка").