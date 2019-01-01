Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главред The New Times Альбац ищет себе замену 

BFM.RU + ещё 2 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что в ближайшее время собирается покинуть свой пост и сейчас ищет человека на замену. По ее словам, изданию «нужен человек с менее зашоренными мозгами» и более молодой.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Альбац отметила, что в последнее время у издания «было совсем плохо с деньгами», поэтому она стала фактически «мастером на все руки», занимаясь версткой сайта, редактированием материалов, написанием интервью и так далее. Альбац не исключила, что после ухода с поста главреда она останется в журнале в другой роли.
Напомним, The New Times был оштрафован более чем на 22 млн рублей за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор.
BFM.RU: последние новости
Президент Путин в новогоднем обращении призвал россиян к милосердию В Челябинской области 2 января объявлен траур в связи с трагедией в Магнитогорске Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев
Общество , Евгения Альбац , Роскомнадзор , The New Times , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родители спасенного младенца сделали заявление71
Станут японцами: решена судьба жителей Курил1469
«Недалек умом»: Мягков резко ответил митрополиту421
Появилось видео спасения младенца в Магнитогорске63
В речи Путина разглядели «вызывающее» обращение к Западу202
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:13
Первая после Путина: Лобода стала главной звездой России
Шоу-бизнес Статьи
00:32
Под завалами в Магнитогорске услышали плач
Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
01:18
Абэ назвал условие передачи части Курил Японии
Азия В мире
01:33
Обрушение моста в Парке Горького: рассказ очевидца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение