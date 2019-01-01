Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что в ближайшее время собирается покинуть свой пост и сейчас ищет человека на замену. По ее словам, изданию «нужен человек с менее зашоренными мозгами» и более молодой.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Альбац отметила, что в последнее время у издания «было совсем плохо с деньгами», поэтому она стала фактически «мастером на все руки», занимаясь версткой сайта, редактированием материалов, написанием интервью и так далее. Альбац не исключила, что после ухода с поста главреда она останется в журнале в другой роли.
Напомним, The New Times был оштрафован более чем на 22 млн рублей за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор.