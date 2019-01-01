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Мягков ответил на критику «Иронии судьбы» митрополитом Рязанским 

Рамблер 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Актер Андрей Мягков отреагировал на критику картины "Ирония судьбы" со стороны Рязанского митрополита.
«Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалёк умом, что ж тут говорить, если это так?», — сказал он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Рязанский митрополит Марк ранее увидел в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" противоречие христианству. В поздравительной речи прихожанам он отметил, что церковь призывает людей к труду и работе над собой, а в фильме случилось чудо без труда.
"Не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой», — отметил он.
Такую идею митрополит назвал вредной и наполняющей душу человека несбыточными мечтами.
Общество , Андрей Мягков , Радиостанция "Говорит Москва"
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