В РПЦ заступились за «Иронию судьбы»

Фото: Кадр из фильма Ирония судьбы, или С лёгким паром!

По словам официального представителя Русской православной церкви, фильм многие воспринимают как «прекрасную и добрую новогоднюю сказку» о любви и дружбе.

Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда заступился за фильм «Ирония судьбы».

Ранее митрополит Рязанский Марк заявил, что комедия не соответствует христианским канонам.

«Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку», — приводит «Интерфакс» слова Легойды.

По его словам, этот фильм многие воспринимают как «прекрасную и добрую новогоднюю сказку» о любви и дружбе. Он отметил, что взгляд на картину не является официальной позицией РПЦ.